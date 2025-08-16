Monden

Chef Scărlătescu, cuib de lux pentru iubită în Deltă: Nu-s bun la șuruburi, tigaia e viața mea

Chef Scărlătescu, cuib de lux pentru iubită în Deltă: Nu-s bun la șuruburi, tigaia e viața meaCătălin Scărlătescu. Sursa foto Youtube
Cătălin Scărlătescu are planuri importante pentru perioada următoare. Juratul MasterChef se pregătește să înceapă lucrările la casa pe care a cumpărat-o împreună cu Doina Teodoru, în Delta Dunării. De această dată, chef-ul a hotărât să nu se mai implice personal în renovare, ținând cont de dificultățile prin care a trecut anterior

Noul proiect al lui Scărlătescu

Cătălin Scărlătescu și logodnica lui au trecut recent printr-un proces dificil de renovare, iar cea mai grea parte a fost baia. Într-un interviu pentru Viva!, chef-ul a mărturisit că, după ultima experiență, a renunțat definitiv la „șurubăreli”.

„Am scăpat, daaar mai am o baterie de la baie care și acum așteaptă nu știu ce piuliță. (...) Trebuie să încep acum casa din Deltă, dar de data asta o să găsesc pe cineva să-mi deseneze casa, o să găsesc pe cineva s-o execute și o să-mi fac apariția la recepție, când e totul gata, până la ultimul detaliu. Nu sunt bun la ‘șurubăreli’, să schimb becuri sau mai știu eu ce. Pe mine trebuie să mă lași la tigăi. Tigaia e viața mea”, a spus juratul.

Cum a cerut-o Scărlătescu de soție pe Doina Teodoru

În timpul interviului, chef-ul a mărturisit că i-a luat ceva timp până a prins curaj să facă pasul cel mare. Cererea a avut loc la o masă cu prietenii, într-un restaurant, și nu a fost un moment spectaculos, deoarece nu îl pregătise în detaliu.

Cătălin Scărlătescu și iubita sa

Cătălin Scărlătescu și iubita sa Doina Teodoru Sursa foto: Instagram

„L-am ținut în buzunar vreo lună până să-mi fac curaj. Nu, curajul l-am avut, dar n-am găsit momentul. Și când să-i spun, i-am spus așa, cu o voce mai stinsă. Nu m-am lăudat, n-am țipat, n-am urlat, nu m-am dus în fața populației, nu am făcut-o într-o piață. Nu am făcut nimic public. Ceva mic, restrâns”, a mai spus acesta, pentru Viva.

Delta Dunării, zona preferată a juratului

Scărlătescu mărturisea în aprilie că nu și-ar fi imaginat vreodată că va locui în Delta Dunării, una dintre cele mai liniștite zone.

„N-am visat niciodată în viața mea că voi sta în Deltă, în pustietatea aia. Pentru că acolo, de exemplu, iarna, după ora 18.00 nu mai e nimic. Toată lumea se retrage. Vara, când a căzut soarele, la revedere. Nu mai găsești pe nimeni pe stradă. E o liniște. Ce-mi place mie în Deltă e că dorm”, spunea acesta, pentru Cancan.ro.

