Social

Salvamont Prahova caută un turist căzut pe Valea Cerbului

Salvamont Prahova caută un turist căzut pe Valea CerbuluiSursa foto: Salvamont Prahova/Facebook
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Echipajele Salvamont Prahova au intervenit în noaptea de sâmbătă spre duminică pentru salvarea unui turist în vârstă de 58 de ani, originar din București, „care a avut ghinionul să alunece și să cadă mai bine de 30 m” pe traseul marcat din Valea Cerbului.

Salvamont Prahova, despre un nou incident pe Valea Cerbului: Un turist a căzut mai bine de 30 metri

Operațiunea de recuperare, la care au participat zece salvatori montani, a durat mai bine de șase ore, fiind necesară o intervenție complexă pentru a-i acorda ajutor bărbatului accidentat.

Turistul a suferit o fractură de bazin în timp ce se afla pe un traseu montan din Bucegi, incident care a impus imobilizarea acestuia și un transport atent, în condiții dificile. Persoana accidentată făcea parte dintr-un grup de patru turiști, toți echipați corespunzător pentru zona în care se aflau.

Makaveli s-a întors împotriva Dianei Șoșoacă: M-am dus în ciuda ta și i-am făcut campanie lui Simion
Makaveli s-a întors împotriva Dianei Șoșoacă: M-am dus în ciuda ta și i-am făcut campanie lui Simion
Bancomatele, în vizorul infractorilor. Îți pot goli cardul în doar câteva secunde
Bancomatele, în vizorul infractorilor. Îți pot goli cardul în doar câteva secunde

Turistul a suferit o fractură de bazin

Conform informațiilor furnizate de salvamontiști, apelul de urgență a fost înregistrat la ora 20:45. Din cauza gravității rănilor – bărbatul suferind o fractură de bazin – a fost necesară o intervenție complexă, cu echipamente speciale pentru imobilizare și transport în condiții de siguranță.

La operațiune au participat zece salvatori montani, iar acțiunea s-a încheiat abia la ora 3:40 dimineața, când victima a fost predată echipajului medical sosit la fața locului. Turistul făcea parte dintr-un grup de patru persoane, toate echipate corespunzător pentru traseul montan pe care se aflau în momentul producerii accidentului.

„Zece salvatori montani au intervenit pentru recuperarea unui turist în vârstă de 58 ani, din București, care a avut ghinionul să alunece și să cadă mai bine de 30 m, pe Valea Cerbului, din poteca marcată. A suferit o fractură de bazin, ce a necesitat imobilizare și transport atent.

Era parte dintr-un grup format din patru persoane, echipate corespunzător pentru traseul respectiv. Apelul de urgență a fost la ora 20.45, iar misiunea de salvare s-a încheiat la 3.40, prin predarea la ambulanța a pacientului”, se arată în comunicatul transmis de  Salvamont Prahova.

Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Gixi spune:
    7 septembrie 2025 la 16:35

    Antonia, ne-ai spus același lucru de 3 ori. Trebuie să umpli un spațiu și nu ai idei? Pentru că ne-ai spus același lucru de 3 ori. E frustrant să constați că citești același lucru de 3 ori.
    Vezi ce enervant este?

Stiri calde

16:42 - David le reamintește profesorilor de datoria morală față de elevi 
16:28 - Makaveli s-a întors împotriva Dianei Șoșoacă: M-am dus în ciuda ta și i-am făcut campanie lui Simion
16:18 - „Luna Sângerie” apare duminică noaptea. Spectacolul cosmic va putea fi urmărit cu ochiul liber
16:09 - Salvamont Prahova caută un turist căzut pe Valea Cerbului
15:58 - Fiică reclamată de tată la poliție, după ce a furat toate bijuteriile familiei
15:43 - Bancomatele, în vizorul infractorilor. Îți pot goli cardul în doar câteva secunde

Proiecte speciale