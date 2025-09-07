Social Salvamont Prahova caută un turist căzut pe Valea Cerbului







Echipajele Salvamont Prahova au intervenit în noaptea de sâmbătă spre duminică pentru salvarea unui turist în vârstă de 58 de ani, originar din București, „care a avut ghinionul să alunece și să cadă mai bine de 30 m” pe traseul marcat din Valea Cerbului.

Operațiunea de recuperare, la care au participat zece salvatori montani, a durat mai bine de șase ore, fiind necesară o intervenție complexă pentru a-i acorda ajutor bărbatului accidentat.

Turistul a suferit o fractură de bazin în timp ce se afla pe un traseu montan din Bucegi, incident care a impus imobilizarea acestuia și un transport atent, în condiții dificile. Persoana accidentată făcea parte dintr-un grup de patru turiști, toți echipați corespunzător pentru zona în care se aflau.

Conform informațiilor furnizate de salvamontiști, apelul de urgență a fost înregistrat la ora 20:45. Din cauza gravității rănilor – bărbatul suferind o fractură de bazin – a fost necesară o intervenție complexă, cu echipamente speciale pentru imobilizare și transport în condiții de siguranță.

