Cum i-a dat de gol un antreprenor pe infractorii cibernetici ce foloseau „schema ANAF”

Infractorii cibernetici au găsit o nouă metodă prin care să-i înșele pe români. De această dată, ținta lor au devenit persoanele juridice. Sub pretextul că ar fi plătit mai mulți bani către ANAF decât era necesar, un antreprenor din Timișoara a fost contactat de aceștia. Cu promisiunea că sumele virate în plus îi vor fi restituite, proprietarul firmei a fost îndemnat să acceseze un site fals: anaf.life.

În exclusivitate pentru EVZ, antreprenorul Sergiu Maris a declarat că a realizat rapid că avea de-a face cu o escrocherie. Primul semnal de alarmă a apărut în momentul în care persoana de la celălalt capăt al liniei i-a cerut să completeze o declarație de avere, un demers care nu are nicio legătură cu procedurile de rambursare ale ANAF.

„Primesc periodic astfel de apeluri, dar niciodată nu am fost sunat în calitate de persoană juridică adică cu intenția de a comunica cu cineva din cadrul firmei. Am fost sunat din partea unei instituții a statului. Primul semnal de alarmă a fost că Finanțele nu te sună ca să îți rambursele banii, maxim te sună să te anunțe că ai plătit și te îndrumă să faci o cerere să ți se restituie valoarea, adică banii pe care i-ai plătit în plus. Cred că niciodată nu mi-au dat bani înapoi decât dacă a fost vorba despre concedii de maternitate sau așa mai departe”, ne-a spus el.

De asemenea, antreprenorul a adăugat că inclusiv numele „reprezentantului ANAF” a părut suspect încă de la început. Persoana s-a prezentat drept „George Călinescu”. Aceste elemente l-au determinat să nu acceseze pagina indicată și să refuze completarea datelor solicitate. Antreprenorul a contactat banca pentru verificări, care i-a confirmat că procedura prezentată nu era una oficială.

„Un al doilea detaliu pe care l-am observat este că nu m-a sunat cine mă sună de obicei de unde avem noi locația și m-a sunat cineva din altă localitate. Nu m-a sunat persoana care mă sună în mod normal când avem greșeli legate de plăți sau detalii de acest gen. Acestea au fost primele două semnale de alarmă”, a adăugat el.

Antreprenorul din Timișoara a explicat că unul dintre detaliile care i-au ridicat suspiciuni a fost momentul în care interlocutorul l-a întrebat cu ce bancă lucrează firma, deși instituția fiscală are deja acces la conturile de trezorerie.

„Un alt detaliu a fost că m-au întrebat cu ce bancă lucrăm ca să ne ramburseze contravaloarea, în condițiile în care instituția are conturile noastre de trezorerie și poate rambursa direct acolo în cazul în care chiar era nevoie de rambursarea unei sume. De la Administrația Finanțelor au zis că persoana a fost foarte bine pregătită și mi-a menționat că mă va suna cineva de la bancă pentru a mă ajuta să intru în posesia banilor. Am crezut că nu o să mă mai sune, dar după două zile am primit apelul”, a mai spus el.

Mai mult, infractorii l-au îndemnat să acceseze site-ul anaf.life, prezentat drept platforma oficială a instituției, în realitate o pagină creată special pentru a colecta datele personale și bancare ale victimelor.

„Nu am intrat pe pagina aceea. Nu știam dacă e o problemă dacă intri sau dacă trebuie să completezi toate datele cerute de ei. Nu avea nici extensie de România .ro. Din acest motiv am preferat să nu intru. Probabil e un formular în care îți cere toate datele. Să nu mai vorbim de numele lui. A precizat că îl cheamă George Călinescu. Acesta a fost un alt aspect care ridica semne de întrebare”, a explicat el.

Fără să stea pe gânduri, administratorul firmei din Timișoara a decis să verifice informațiile. Acesta a contactat banca, iar reprezentanții instituției i-au confirmat că o astfel de procedură nu există și că solicitarea era, fără îndoială, o tentativă de fraudă. l

Ulterior, acesta a ales să depună plângere la Poliție.

„Am verificat și cu banca înainte și am cerut detalii. Cei de la bancă mi-au spus că nu e posibil așa ceva. Chiar dacă ți se spune că primești bani și poate ești bucuros pe moment, e bine să te asiguri că nu e altceva la mijloc. La Poliție mi-au spus că mulți nu merg decât dacă sunt păgubiți. Oamenii ajung în etapa aceasta doar dacă sunt păgubiți. Având în vedere că au devenit tot mai creativi de la o zi la alta își schimbă tehnica și nu știu câte măsuri se pot lua, nu știu câte măsuri se pot lua în acest caz”, a arătat acesta.

Având în vedere că astfel de tentative de fraudă sunt tot mai frecvente, iar infractorii cibernetici își perfecționează constant metodele pentru a ajunge la victime, antreprenorul din Timișoara spune că nu are mari așteptări ca acest caz să fie soluționat. El consideră că autoritățile se confruntă cu dificultăți în a identifica și opri rapid astfel de rețele, care operează adesea din afara țării și își schimbă permanent tacticile.

„Sunt persoane mai în vârstă și mai naive și pot să cadă în plasă. Am întrebat la poliție câte cazuri au și mi-au spus că multe persoane nu merg să declare. La Timișoara erau în jur de cinci cazuri pe săptămână, nu știu exact dacă de păgubiți sau doar reclamații. Șansele sunt foarte mici să se rezolve. Aceasta e doar o schemă din numeroasele pe care le folosesc ei, însă e important să conștientizeze și ceilalți că există astfel de lucruri”, a încheiat el.