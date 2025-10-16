Conturile lui Vladimir Andronachi, blocate în cadrul unei noi anchete pentru spălare de bani

Conturile fostului deputat democrat Vladimir Andronachi au fost blocate de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Decizia, publicată joi, 16 octombrie, în Monitorul Oficial, vizează măsuri restrictive aplicate în urma unei tentative de transfer suspect al capitalului social al companiei S.R.L. „AC Full-Service”.

Conform documentului, Vladimir Andronachi ar fi încercat să înstrăineze o parte din capitalul social al întreprinderii, prin intermediul unei persoane interpuse. Măsura a fost dispusă după ce autoritățile au constatat că tranzacția urmărea substituirea formală a fondatorului Ruslan Alass, persoană asociată direct cu fostul deputat, cu un alt individ, Veaceslav Neagu, care, deși nu figurează oficial în calitate de asociat, ar avea legături cu interesele economice ale lui Andronachi.

În decizia oficială, Serviciul Fiscal de Stat notează că „tranzacția de înstrăinare a părții sociale din capitalul social al S.R.L. „AC Full-Service” constituie o tentativă de substituire a fondatorului Ruslan Alass cu o persoană neasociată, Veaceslav Neagu, dar aflată în relații conexe intereselor subiectului restricțiilor, Vladimir Andronachi, având ca scop eludarea măsurilor restrictive internaționale”.

Măsura a fost luată „urmare a cercetărilor” efectuate de autoritățile competente, în baza Ordinului Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și a deciziei Consiliului Interinstituțional de Supervizare.

Decizia privind blocarea conturilor a fost transmisă Agenției Servicii Publice pentru executare, iar spre informare – SIS, Consiliului Interinstituțional de Supervizare, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și persoanelor vizate în dosar.

Reamintim că fostul deputat democrat Vladimir Andronachi a fost reținut pe 2 septembrie curent, iar pe 5 septembrie a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Procurorii îl acuză de spălare de bani în proporții deosebit de mari, infracțiune care se pedepsește cu până la 10 ani de închisoare și amendă.

Potrivit procurorului de caz, Nicolae Busuioc, urmărirea penală a fost inițiată încă din anul 2021, perioadă în care Andronachi activa ca antreprenor. În 2025, însă, au fost obținute probe noi, ceea ce a dus la relansarea anchetei. În fața instanței, avocatul său, Vladimir Moșneaga, a declarat că fostul deputat pledează nevinovat.

Numele lui Vladimir Andronachi figurează și în alte trei cauze penale de rezonanță: un episod al „fraudei bancare”, dosarul „Metalferos” și cel privind achiziția blanchetelor pentru pașapoarte. În toate aceste cazuri, el este acuzat că a cauzat statului prejudicii de milioane de lei și că ar fi participat la spălarea banilor în favoarea unei organizații criminale.

Fost vicepreședinte al Partidului Democrat și considerat un apropiat al lui Vladimir Plahotniuc, Andronachi a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova între 2015 și 2021.

În noiembrie 2022, el a fost reținut în Ucraina și expulzat la Chișinău, după ce fugise din țară. După o perioadă de detenție, a fost plasat în arest la domiciliu, iar în august 2023 a fost eliberat sub garanție personală de 22.000 de lei, sumă achitată de mai mulți garanți, printre care și un preot.