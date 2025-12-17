Liderii coaliției au ajuns la un compromis: Impozit pe cifra de afaceri, salariu minim majorat, buget mai mic pentru partide

Coaliția PSD–PNL–USR–UDMR s-a reunit, miercuri, 17 decembrie, la Palatul Victoria, într-o ședință tensionată, pe fondul conflictului politic generat de votul PSD în Senat la moțiunea simplă împotriva ministrului USR al Mediului. În ciuda diferențelor dintre partide, liderii au ajuns la un acord asupra principalelor măsuri de reformă administrativă și asupra reperele fiscale și bugetare pentru anul viitor, potrivit Știripesurse.

Informațiile au fost confirmate de purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu. Discuțiile s-au concentrat pe finalizarea pachetului de reformă a administrației, dar și pe măsuri cu impact bugetar și economic, în contextul pregătirii bugetului de stat pentru 2026 și al presiunilor legate de deficit.

Surse politice au arătat că negocierile au vizat limitarea cheltuielilor publice fără reducerea salariilor, precum și introducerea unor măsuri de stimulare economică.

Ședința a avut rolul de a închide dosarele restante din coaliție înainte de etapa finală de elaborare a proiectului de buget. Guvernul urmează să își angajeze răspunderea pentru o parte dintre reformele administrative convenite.

Potrivit surselor, pachetul de reformă pentru administrația locală este considerat finalizat, menținând o perioadă tranzitorie de un an. În cazul administrației centrale, coaliția a decis reducerea cu 10% a cheltuielilor instituțiilor centrale, fără diminuarea salariilor angajaților.

Anunțul oficial al PSD confirmă aceste măsuri, precizând că Ministerul Dezvoltării va definitiva actul normativ necesar angajării răspunderii Guvernului. De asemenea, coaliția a convenit reducerea cu 10% a sumei forfetare primite de senatori și deputați, precum și diminuarea cu 10% a subvențiilor partidelor politice și a bugetelor pentru minoritățile naționale.

Un punct sensibil al discuțiilor a fost salariul minim, care va crește la 4.325 de lei brut începând cu 1 iulie 2026.

În domeniul fiscal, coaliția a decis reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) la 0,5% de la 1 ianuarie 2026, urmând ca acesta să fie eliminat complet în 2027. Totodată, prin „ordonanța trenuleț” va fi eliminată taxa pe solarii, cerută de PSD.

Măsuri de stimulare economică pentru 2026

În ceea ce privește relansarea economică, PSD va include în bugetul de stat pentru 2026 scheme de ajutor de stat pentru mai multe industrii, inclusiv pentru cercetare-dezvoltare, prin mecanisme de credit fiscal, precum și garanții pentru IMM-uri de peste 6,5 miliarde de lei.

Conform liderilor coaliției, aceste instrumente vor susține investițiile și vor atenua efectele încetinirii economice. Anunțul oficial al PSD precizează că măsurile de stimulare vor fi detaliate înainte de adoptarea bugetului pentru 2026 și vor fi integrate în proiecția bugetară pentru anul viitor.