Deficit bugetar de miliarde de lei. Legea bugetului pentru 2026, aprobată în prima lectură

Republica Moldova. După cinci ore de dezbateri, majoritatea parlamentară a aprobat, noaptea târziu, proiectului Legii bugetului pentru 2026 în prima lectură.

Documentul prevede un deficit bugetar de cca 21 de miliarde de lei. Tradițional, cea mai mare parte a veniturilor reprezintă colectări de taxe și impozite: aproape 73 de miliarde de lei. Autoritățile estimează încasări de 2.25 miliarde din granturi. Încă cinci miliarde vor veni din alte surse de venit.

Documentul vizează consolidarea rezilienței economice, dezvoltarea infrastructurii, stimularea competitivității sectorului privat și promovarea investițiilor strategice în sectoarele prioritare ale economiei. De asemenea, salariul minim în sectorul bugetar va crește de la 5 500 până la 6 300 de lei.

Proiectul a fost aprobat cu 54 de voturi din partea deputaţilor PAS. Iar 23 de deputaţi au votat împotrivă.

Veniturile bugetului de stat în 2026 sunt estimate la peste 79,67 miliarde de lei (+5,1%). Dintre care 91,4% ar urma să vină din taxe și impozite.

Cheltuielile sunt prognozate la peste 100,57 miliarde de lei (+7%), din care circa 93% vor fi acoperite din resursele generale ale bugetului, iar peste 5,7 miliarde de lei sunt planificate pentru proiecte finanțate din surse externe.

Autoritățile anunță un accent mai mare pe investiții. Investițiile capitale vor depăși 3 miliarde de lei (+35,6%), pentru 85 de proiecte de infrastructură (drumuri, creșe, grădinițe, apă și canalizare).

Deasemenea, sunt prevăzute 5,6 miliarde de lei din Planul de creștere al UE pentru investiții, infrastructură și reforme.

Cea mai mare pondere în cheltuielile pentru investiții capitale, peste 47%, vizează sectorul economiei. Este vorba despre 1,44 miliarde de lei, iar 81,8% sunt destinate implementării proiectelor de reabilitare a drumurilor finanțate din sursele externe.

Alte 245 de milioane de lei din suma totală destinată investițiilor capitale sunt destinate realizării proiectelor de aprovizionare cu apă și canalizare.

Alocațiile pentru serviciile de stat cu destinație generală constituie 16% din totalul cheltuielilor bugetului de stat sau 16,1 miliarde de lei. 74% din suma totală este destinată pentru programe de dezvoltare și alte activități cu caracter sectorial – implementarea tehnologiilor informaționale; activități de susținere a diasporei; susținerea financiară a unităților administrativ-teritoriale etc.

Pentru serviciile în domeniul economiei sunt destinate alocații în valoare de 14,85 miliarde de lei, cu 25,8% mai mult decât alocațiile precizate în 2025.

Pentru ocrotirea sănătăţii sunt prevăzute 9,8% din cheltuielile bugetului de stat sau 9,89 miliarde de lei.

De asemenea, 21,94 de miliarde de lei sunt destinate învățământului, inclusiv 238 milioane de lei pentru alimentația gratuită a elevilor în treapta gimnazială, 35 milioane de lei – pentru majorarea burselor elevilor și studenților și 41 milioane de lei – pentru renovarea grădinițelor.

Pentru domeniul protecției sociale vor fi alocate 22,47 miliarde de lei.

Preşedintele Partidului Socialiştilor, Igor Dodon, a criticat de la tribuna Parlamentului proiectul principalei legi economice a ţării, comparând-o cu Legea bugetului pentru 2021.

„În 2021, când ați preluat guvernarea, către sfârșitul anului, raportul între cheltuieli și venituri proprii era următorul: 47 de miliarde de lei venituri proprii, impozite, taxe și puțin peste 50 de miliarde total cheltuieli. Adică vreo 5-6 miliarde de lei diferență. Bugetul pe care îl aprobați astăzi - 100 de miliarde cheltuieli, venituri - puțin peste 70 de miliarde. În următoarea perioadă, veți lua încă 75 de miliarde de lei împrumuturi. Peste trei ani, noi ajungem în situația că peste 33-35% din cheltuielile noastre ca stat noi trebuie să le acoperim din împrumuturi. Avem cu ce ne mândri? Eu cred că nu”, a declarat Igor Dodon.

„Atâta pledoarie din partea sectorului 1, de parcă atunci când erau la guvernare, era raiul pe pământ. Cineva a întrebat de ce bugetul se cheamă bugetul investițiilor responsabile. Deoarece decenii la rând guvernarea trecută, voi, cei de aici, ați lăsat R. Moldova vulnerabilă energetic, fără alternative și fără investiții reale”, a declarat deputata PAS, Larisa Novac.