Avertismentul lui Ciucu: Bugetul va fi cea mai mare provocare în 2026

Ciprian Ciucu. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, și-a conturat luni perspectivele pentru primul său an în fruntea Primăriei Capitalei, avertizând că perioada de tranziție va fi una complexă și plină de provocări. Potrivit declarațiilor sale, întocmirea bugetului municipal va reprezenta cea mai dificilă sarcină în primele luni de mandat.

Ciucu, despre primul an la Primăria Capitalei

„Așteptările mele pentru primul an vor fi mai degrabă temperate”, a declarat Ciucu. „Sper să aduc câteva îmbunătățiri vizibile, cel puțin în zona centrală, dar proiectele semnificative vor dura. Va fi nevoie, probabil, și de niște reforme în ceea ce privește serviciile publice.”

Primarul ales a explicat că, în această perioadă, se concentrează pe coordonarea activităților în Sectorul 6, unde ocupă în continuare funcția de primar. În paralel, Ciucu discută cu echipa sa despre finalizarea proiectelor aflate deja în desfășurare.

Primaria Capitalei

Primăria Capitalei. Sursa foto: Arhiva EVZ

„În această dimineață am stat împreună cu echipa mea și am discutat despre continuarea proiectelor, pentru că sunt foarte multe proiecte pe care trebuie să le continuăm în Sectorul 6.

Incendiu la secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Deva. Autoritățile au activat Planul Roșu
Incendiu la secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Deva. Autoritățile au activat Planul Roșu
Ciprian Ciucu, mare fan al sportului. Cine sunt campionii pe care îi admiră
Ciprian Ciucu, mare fan al sportului. Cine sunt campionii pe care îi admiră

Așteptăm în această săptămână ok-ul de la ANAF pentru a semna contractul cu câștigătorul spitalului pe care-l construim în sectorul 6. Continuăm să lucrăm la Parcul Liniei, Parcul Lacul Morii, Parcul Grozăvești. Avem mai multe școli în construcție”, a declarat Ciucu.

Despre administrația locală

Primarul ales a mai punctat că este un moment de bilanț pentru administrația locală. Echipa sa evaluează stadiul proiectelor, identificând întârzierile și cauzele acestora. În ceea ce privește succesiunea de la Sectorul 6, Ciucu a explicat că viceprimarul Alexandru Moldovan va prelua automat funcția de primar interimar odată cu demisia sa.

Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu. Sursa foto Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Ciucu a mai anunțat că se află în contact permanent cu primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, pentru a se familiariza cu structura și funcționarea Primăriei Capitalei.

„Va urma o perioadă de aproximativ o lună și jumătate, două, în care va trebui să mă pun la punct cu tot ce se întâmplă în Primăria Capitalei. Acolo voi acumula multe informații și îmi voi contura viziunea pentru programul de guvernare”, a explicat primarul ales.

Ciucu, despre bugetul pentru anul viitor

Ciprian Ciucu a subliniat că elaborarea bugetului pentru anul viitor va fi un proces dificil, mai ales în contextul problemelor financiare cu care se confruntă Primăria Capitalei.

„Pe sfârșit de an, în funcție și de momentul în care guvernul va adopta legea bugetului, primarii au 45 de zile pentru a întocmi bugetul. Va fi o perioadă destul de grea, pentru că există probleme financiare la nivelul Primăriei Municipiului București”, a explicat Ciucu.

