Avertismentul lui Ciucu: Bugetul va fi cea mai mare provocare în 2026

Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, și-a conturat luni perspectivele pentru primul său an în fruntea Primăriei Capitalei, avertizând că perioada de tranziție va fi una complexă și plină de provocări. Potrivit declarațiilor sale, întocmirea bugetului municipal va reprezenta cea mai dificilă sarcină în primele luni de mandat.

„Așteptările mele pentru primul an vor fi mai degrabă temperate”, a declarat Ciucu. „Sper să aduc câteva îmbunătățiri vizibile, cel puțin în zona centrală, dar proiectele semnificative vor dura. Va fi nevoie, probabil, și de niște reforme în ceea ce privește serviciile publice.”

Primarul ales a explicat că, în această perioadă, se concentrează pe coordonarea activităților în Sectorul 6, unde ocupă în continuare funcția de primar. În paralel, Ciucu discută cu echipa sa despre finalizarea proiectelor aflate deja în desfășurare.

Primarul ales a mai punctat că este un moment de bilanț pentru administrația locală. Echipa sa evaluează stadiul proiectelor, identificând întârzierile și cauzele acestora. În ceea ce privește succesiunea de la Sectorul 6, Ciucu a explicat că viceprimarul Alexandru Moldovan va prelua automat funcția de primar interimar odată cu demisia sa.

Ciucu a mai anunțat că se află în contact permanent cu primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, pentru a se familiariza cu structura și funcționarea Primăriei Capitalei.

„Va urma o perioadă de aproximativ o lună și jumătate, două, în care va trebui să mă pun la punct cu tot ce se întâmplă în Primăria Capitalei. Acolo voi acumula multe informații și îmi voi contura viziunea pentru programul de guvernare”, a explicat primarul ales.

Ciprian Ciucu a subliniat că elaborarea bugetului pentru anul viitor va fi un proces dificil, mai ales în contextul problemelor financiare cu care se confruntă Primăria Capitalei.