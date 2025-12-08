Salariile din sistemul bugetar ar putea fi înghețate. Guvernul pregătește două OUG-uri

Guvernul urmează să adopte săptămâna viitoare sau peste două săptămâni ordonanțe de urgență prin care salariile din sistemul bugetar vor fi înghețate, inclusiv salariul minim.

Potrivit surselor guvernamentale, săptămâna viitoare sau peste două săptămâni ar urma să fie adoptate ordonanțele de urgență prin care salariile din întregul sistem bugetar vor fi înghețate. Sursele au precizat că măsura va include și salariul minim.

La mijlocul săptămânii, premierul Ilie Bolojan va participa la Consiliul Tripartit, unde va discuta cu reprezentanții sindicatelor despre măsurile care urmează să fie aplicate. Discuțiile vor viza detaliile implementării deciziilor guvernamentale.

La Guvern nu se ia în calcul majorarea taxelor în 2026, măsura de înghețare a salariilor fiind considerată suficientă. În același timp, autoritățile pregătesc Legea Bugetului pe 2026, care va fi adoptată după implementarea reformei în administrație și a altor măsuri de reducere a cheltuielilor.

Astfel, Legea Bugetului pe 2026 ar putea fi adoptată cel mai devreme la finalul lunii ianuarie. Decizia depinde de finalizarea etapelor preliminare necesare pentru ajustarea cheltuielilor publice. Ministerul Finanțelor urmează să întocmească proiecția bugetară pentru 2026, care va reflecta deciziile Guvernului privind înghețarea salariilor, sporurile și alte drepturi suspendate.

Bolojan a declarat că Executivul pregătește în decembrie o ordonanță prin care vor fi prorogate sau limitate anumite cheltuieli publice, inclusiv drepturi salariale și indemnizații suspendate anterior, pentru a reduce presiunea asupra bugetului în 2026. Unele prevederi legale ar putea fi eliminate definitiv, nu doar amânate, pentru a simplifica legislația. Măsurile vor fi luate înainte de expirarea celor temporare la finalul anului.

Ordonanța-trenuleț este folosită de Executiv la finalul fiecărui an și include modificări ale legilor salarizării, fiscalității, sporurilor și indemnizațiilor, precum și prorogări ale unor termene de aplicare. În contextul actual, importanța ordonanței este mai mare, având în vedere deficitul bugetar și obligațiile fiscale asumate cu Comisia Europeană.