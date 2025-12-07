Ciprian Ciucu va lucra la Primăria Capitalei cu un Consiliu General dominat de PSD

În acest moment, în Consiliul General al municipiului Bucureşti (CGMB) componența este aceasta: Alianţa Dreapta Unită a obţinut 17 mandate la alegerile din 9 iunie 2024, PSD - 16, PNL - 7, PUSL - 6, AUR - 5, Partidul Reînnoim Proiectul European al României (REPER)- 4.

Această configurație a Consiliului General a rezultat în urma alegerilor locale din iunie 2024, când primar general a fost votat Nicușor Dan.

Probabil că nu vor fi probleme mari în colaborarea cu noul primar deoarece PSD și PNL sunt în coaliție, iar PUSL și REPER sunt susținători ai celor două principale partide. Opoziția rămâne doar în sarcina AUR.

În 2020, s-au prezentat la vot mai mulți alegători

Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat, la opt zile de la alegerile locale din 27 septembrie 2020, rezultatele finale din București.

Nicușor Dan a fost ales primar general cu 282.631 voturi (42,81%), în timp ce Gabriela Firea a obținut 250.690 de voturi (37,97%).

La alegerile locale s-au prezentat 672.004 alegători în Capitală, prezența fiind de 36,76%.

La sectoare au apărut primari noi. Pe vehicle poziții au câștigat Robert Negoiță și Daniel Băluță, cel care a și înregistrat cel mai mare număr de voturi.

Sectorul 1: Clotilde Armand (Alianța USR-PLUS, susținută de PNL) - 36.455 de voturi (40,94 %); Sectorul 2: Radu Nicolae Mihaiu (Alianța USR-PLUS) - 42.094 (36,90 %); Sectorul 3: Robert Negoiță (Alianța PRO București 2020) - 58.786 de voturi (43,74 %); Sectorul 4: Daniel Băluță (Alianța electorală PSD-PPU SOCIAL-LIBERAL) - 58.577 de voturi (57,03 %); Sectorul 5: Cristian Popescu Piedone (Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal) - 25.902 de voturi (28,08 %) Sectorul 6: Ciprian Ciucu (PNL) - 54.134 de voturi (43,39 %).

Alegeri locale din 9 iunie 2024

Nicuşor Dan a obţinut un nou mandat cu 47,94 la sută din voturile valabil exprimate, au aratat rezultatele publicate de Biroul Electoral Central. El a obţinut al doilea mandat de primar general al Capitalei cu 352.734 de voturi, Se pare că și după alegerile de azi, Nicușor Dan rămâne primarul general ales cu cele mai multe voturi.

Participarea la vot în 2024 a fost de 41,25%, iar numărul voturilor valabil exprimate a fost de 735.761, reprezentând 98,44%.

Alianţa Dreapta Unită cu USR - PMP - Forţa Dreptei a obţinut 27,61% din voturi, PSD - 26,56%, PNL - 12,60%, PUSL - 9,38%, AUR - 8,17%.