Comisia Europeană anticipează că deficitul bugetar al României va depăși 6% din PIB anul viitor

Comisia Europeană anticipează că deficitul bugetar al României va depăși 6% din PIB în 2026, aproape dublu față de plafonul de 3% stabilit de Uniunea Europeană. Finanțele publice ale statelor din Europa de Est vor continua să se deterioreze anul viitor, în pofida unei accelerări moderate a creșterii economice, potrivit Reuters.

Deși deficitul bugetar al României a coborât de la 6,2% din PIB în primele zece luni din 2024 la 5,7% în aceeași perioadă din 2025, Comisia Europeană nu anticipează o evoluție favorabilă pentru 2026.

Guvernul a promis în fiecare an reducerea deficitului bugetar, însă Comisia Europeană estimează că Polonia și România, cele mai mari economii din Europa Centrală, vor avea anul viitor deficite de peste 6% din PIB, pe fondul cheltuielilor mai mari pentru apărare în contextul războiului din Ucraina și al unor politici sociale.

O ușoară diminuare este așteptată abia în 2027, perioadă în care finanțele publice vor rămâne sub presiune.

„Statele din Europa Centrală și de Est (CEE) se confruntă cu compromisuri politice tot mai mari pentru a controla deficitele fiscale mari, creșterea datoriei publice și costurile cu serviciul datoriei, în timp ce evoluțiile din politica internă cresc, de asemenea, provocările la adresa consolidării fiscale”, potrivit Fitch Ratings.

Agenția a afirmat că majoritatea țărilor din regiune vor înregistra niveluri mai ridicate ale deficitului în 2026 comparativ cu 2024. „Riscurile geopolitice pentru regiune rămân ridicate, având în vedere continuarea războiului din Ucraina, îngrijorările cu privire la angajamentul SUA față de NATO și intensificarea activității hibride a Rusiei împotriva membrilor UE/NATO”, se arată în raport.

Premierul caută acum soluții pentru a acoperi cheltuielile statului, în condițiile în care România colectează venituri reduse, dar are cheltuieli apropiate de media europeană.

Bugetul, cea mai importantă lege a anului, nu a fost încă publicat, iar ministrul Finanțelor vorbește despre planuri de redresare care să nu afecteze câștigurile României.