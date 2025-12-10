Președintele Volodimir Zelenski spune că Ucraina este „pregătită pentru alegeri”, dar are nevoie să primească ajutor din partea SUA și a europenilor pentru a asigura securitatea alegerilor, potrivit BBC. Declarația liderului de la Kiev vine după ce președintele american Donald Trump a repetat afirmațiile că Kievul „folosește războiul” pentru a evita organizarea de alegeri prezidențiale.

Mandatul de cinci ani al lui Zelenski ca președinte urma să se încheie în mai 2024, dar alegerile au fost suspendate în Ucraina de când a fost declarată legea marțială după invazia Rusiei.

Într-un interviu acordat în urma comentariilor lui Trump pentru Politico, Zelenski a declarat că va solicita elaborarea de propuneri care ar putea schimba legea electorală.

Alegerile ar putea avea loc în următoarele 60 până la 90 de zile dacă securitatea votului este garantată cu ajutorul SUA și al altor aliați, a spus el.

„Cer acum, și afirm acest lucru deschis, ca SUA să mă ajute, poate împreună cu colegii noștri europeni, să asigur securitatea alegerilor”, a declarat el reporterilor.

„Cred că problema alegerilor din Ucraina depinde în primul rând de poporul nostru, iar aceasta este o întrebare pentru poporul Ucrainei, nu pentru poporul altor țări. Cu tot respectul cuvenit partenerilor noștri”, a spus Zelenski.

„Am auzit indicii că ne agățăm de putere sau că eu personal mă agăț de președinție” și „de aceea războiul nu se termină”, ceea ce a numit „sincer, o narațiune complet nerezonabilă”.

Reamintim că Volodimir Zelenski a câștigat alegerile prezidențiale din 2019 cu peste 73% din voturi. Dar Rusia a susținut în mod constant că Zelenski este un lider ilegitim și a cerut noi alegeri ca o condiție pentru un acord de încetare a focului.

Soldații care servesc pe linia frontului ar putea fie să nu poată vota, fie să aibă nevoie de permisiune pentru a o face. Potrivit ONU, aproximativ 5,7 milioane de ucraineni locuiesc în străinătate din cauza conflictului. Și orice scrutin ar necesita măsuri de securitate complexe și suplimentare.

Un astfel de vot ar fi corect doar dacă toți ucrainenii ar putea participa, inclusiv soldații care luptă pe linia frontului, a declarat pentru un deputat al opoziției ucrainene.

Lesia Vasilenko, de la formațiunea Golos, a declarat că „alegerile nu sunt niciodată posibile în timp de război”, făcând aluzie la suspendarea alegerilor din Marea Britanie în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Iar Oleksii Goncearenko, un deputat de opoziție din partea partidului Solidaritatea Europeană, a declarat: „Sunt complet împotriva acestei idei, nici măcar nu înțeleg de ce Zelenski ar spune asta.”

„Este complet imposibil”, a spus el, adăugând că alegerile implică un întreg proces de dezbateri și campanii. „Poate că Zelenski vede asta ca pe o oportunitate de a organiza cvasi-alegeri care îi vor fi favorabile, în timp ce el controlează mass-media, iar adversarii săi probabil nu sunt pregătiți.”