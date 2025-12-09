Zelenki, un nou mesaj ferm. Ucraina nu cedează teritoriul Rusiei

Președintele Volodimir Zelenski a transmis din nou un mesaj ferm către aliați și către Moscova: Ucraina nu va renunța la nicio parte din teritoriul său, în ciuda presiunilor din jurul negocierilor pentru un posibil acord de pace intermediat de Statele Unite.

Liderul de la Kiev a declarat că orice discuție despre cedări teritoriale este inacceptabilă atât din punct de vedere legal, cât și moral. „Apărăm fiecare oraș și fiecare comunitate. Nu avem dreptul să oferim Rusiei ceea ce nu îi aparține”, a spus Zelenski, subliniind că legislația ucraineană și normele internaționale interzic explicit astfel de compromisuri.

Moscova reclamă în continuare includerea unor concesii teritoriale în eventualul acord de încetare a conflictului. Primele schițe ale planului de pace avansat de președintele american Donald Trump conțineau puncte percepute la Kiev ca fiind în favoarea Rusiei, însă acestea au fost revizuite.

În timp ce se îndrepta spre Bruxelles pentru discuții la nivel înalt cu NATO și UE, după o serie de consultări la Londra cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei, Zelenski a declarat că negocierile au avansat vizibil. Potrivit acestuia, documentul final ar urma să fie transmis Washingtonului marți.

„Se conturează un progres, chiar dacă modest, către închiderea acestui război. Lucrăm la ultimele ajustări”, a precizat el.

Președintele ucrainean a menționat că planul inițial al lui Trump, structurat în 28 de puncte, a fost redus la 20, după eliminarea elementelor considerate dezavantajoase pentru Ucraina. Totuși, liderul ucrainean admite că Washingtonul încearcă să medieze „un compromis acceptabil pentru toate părțile”.

Vizita la Londra a inclus o întrevedere cu premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz. Discuțiile s-au concentrat pe garanțiile de securitate pentru Ucraina și pe viitorul regiunilor din estul țării, aflate sub ocupație rusă.

Zelenski a cerut Occidentului să rămână unit în fața presiunii ruse, avertizând că anumite decizii esențiale pot fi luate doar printr-o acțiune coordonată între SUA și Europa. „Unii pași necesită sprijin american, alții implică Europa. Doar împreună putem accelera sfârșitul conflictului”, a spus el.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a reafirmat angajamentul european față de Kiev: „Rămânem ferm alături de Ucraina. Destinul acestei țări este, în mare măsură, și destinul Europei”.