Zelenski, după vizita din Franța: Rusia trebuie să pună capăt acestui război pe care l-a declanșat

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut luni, la Palatul Élysée, unde a fost primit de către omologul său francez Emmanuel Macron, „terminarea acestui război în mod demn”. „Rusia trebuie să pună capăt acestui război pe care l-a declanţat”, a spus şeful statului ucrainean, potrivit BFMTV.

Preşedintele ucrainean a declarat că Rusia trebuie să pună capăt războiului pe care l-a început în Ucraina. „Este războiul ei şi ea trebuie să-i pună punct final”, a completat acesta. El a reafirmat o serie de revendicări, printre care „protecţia, garanţia de securitate şi apărarea independenţei şi suveranităţii Ucrainei”.

„Dacă azi toată lumea acţionează cinstit şi activ în favoarea păcii şi garantării securităţii, atunci vom reuşi să facem ceea ce trebuie pentru Ucraina, Europa şi America şi interesele pe termen lung ale lumii democratice”, a mai spus liderul ucrainean.

Aceasta este a zecea vizită a lui Zelenski la Paris, de la începutul invaziei ruse din februarie 2022 și are loc în contextul în care săptămâna începe cu o „cruciadă” în favoarea Ucrainei, potrivit șefei diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas.

Președintele francez și cel ucrainean au avut discuții cu mai mulți lideri, printre care Keir Starmer, Antonio Costa, Ursula von der Leyen, Mark Rutte și alți șefi de stat sau de guvern europeni. Zelenski și Macron au vorbit, de asemenea, și cu emis­darul american Steve Witkoff, precum și cu Rustem Umerov, negociatorul-șef al Ucrainei. În acest context, Zelenski a salutat, pe reţele de socializare, „o discuţie foarte productivă”.

France's support holds special significance for Ukraine, and I am grateful to President @EmmanuelMacron and his team for their attention to our people and their willingness to help. Our engagement today was substantive and important – above all, focused on the steps that bring a… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 1, 2025

„Garanţiile de securitate nu pot fi discutate sau negociate fără ucraineni şi europeni”, a reiterat Emmanuel Macron.

De asemena, acesta a mai declarat că rușii „nu par foarte grăbiți să facă pace”, după ce cel puțin patru oameni au murit și aproximativ 40 au fost răniți într-un atac rusesc cu rachetă asupra orașului Dnipro.

Negocierile ruso-americane sunt programate marți la Moscova, unde Vladimir Putin urmează să îl primească pe Steve Witkoff.

Kievul și Washingtonul au purtat duminică discuții în Florida pentru a opri conflictul. Rustem Umerov a declarat că au existat „progrese semnificative”, dar a subliniat că „sunt necesare ajustări”.