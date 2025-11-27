International

Franța reintroduce serviciului militar. Anunțul făcut de Macron

Franța reintroduce serviciului militar. Anunțul făcut de MacronSoldati francezi, NATO, 1 Decembrie / sursa foto: dreamstime.com
Emmanuel Macron a anunțat, joi, instituirea unui nou serviciu militar voluntar dedicat tinerilor de 18–19 ani, programat să debuteze în vara lui 2026.

Iniţiativa are scopul de a întări capacităţile de apărare ale Franţei, ca răspuns la ameninţările globale — în special în contextul tensiunilor generate de agresiunea Rusiei.

Detalii despre programul de înrolare

Potrivit declarațiilor prezidențiale, serviciul voluntar va dura 10 luni, din care o lună pentru instruire de bază și nouă luni de misiuni, dar exclusiv pe teritoriul național sau în teritoriile de peste mări — voluntarii nu vor fi trimiși în operațiuni externe.

Programul va începe cu 3.000 de voluntari în 2026, urmând să crească la 10.000 anual până în 2030 și să atingă, pe termen lung, 50.000 de tineri pe an — dacă amenințările internaționale o cer.

Participanţii vor avea statut militar, vor primi echipament şi salarizare, iar după finalizarea serviciului voluntar, tinerii vor avea opţiunea să se întoarcă la viaţa civilă, să devină rezervişti sau să continue cariera în armata activă.

Prețul estimat al planului este de ≈ 2 miliarde euro, una din priorităţile de finanţare pentru următorul ciclu al legii de programare militară 2026–2030.

Macron: nu e vorba de reinstaurarea conscripției

Președintele Macron a subliniat că inițiativa nu reprezintă o revenire la serviciul militar obligatoriu — conceput, în trecut, pentru a mobiliza anual sute de mii de tineri. El a explicat că modelul actual, „hibrid”, combină voluntariatul, forţele active şi rezerviştii, adaptându-se noilor realităţi geopolitice.

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron. Sursă foto: Captură video Youtube

„Franța nu poate rămâne inactivă” a spus Macron, precizând că programul a fost „inspirat de practicile partenerilor noștri europeni… într-un moment când toţi aliaţii noştri avansează ca răspuns la o ameninţare care cântărește asupra noastră tuturor.”

Contextul geopolitic și motivele anunțului

Relansarea serviciului voluntar face parte dintr-o tendință mai largă la nivel european: mai multe state de pe continent, confruntate cu schimbări în arhitectura securității globale — între fluctuțiile angajamentului american și agresiunile ruse — reiau sau întăresc programe de mobilizare a tinerilor.

Franța, care a desființat serviciul militar obligatoriu în 1996, caută acum să readucă legătura dintre societate și forțele armate, în condițiile în care securitatea europeană este din ce în ce mai incertă.

Reacţii și clarificări privind scopul programului

Recent, comentariile șefului Statului Major al Forţelor Armate franceze, care a afirmat că ţara trebuie să fie pregătită să accepte „pierderi” în eventualitatea unui conflict, au generat critici și temeri privind posibila trimitere a tinerilor pe front.

În replică, Macron a clarificat:

„Nu avem absolut niciun plan să ne trimitem tinerii în Ucraina”, mesaj menit să elimine orice confuzie privind direcția reală a programului.

Reacţia francezilor

Potrivit unui sondaj citat de media franceze, majoritatea populaţiei susţine iniţiativa: aproximativ 73% din respondenți consideră ideea serviciului militar voluntar „foarte bună” sau „favorabilă”.

Sprijinul este mai pronunțat în rândul persoanelor în vârstă, însă mai moderat în rândul celor între 25 și 34 de ani.

