MApN a cumpărat rachete antiaeriene din Franța. Contractul, de peste 600 de milioane euro

Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză au semnat marți, 25 noiembrie, un contract pentru achiziția sistemelor portabile de rachete antiaeriene cu rază foarte scurtă de acțiune - MANPAD MISTRAL, potrivit unui comunicat emis de MApN.

Potrivit sursei menționate anterior, prețul achiziției este de 625,59 milioane euro, fără TVA, și include:

231 de sisteme MANPAD MISTRAL;

934 de rachete MISTRAL;

servicii de instruire;

muniții de antrenament;

documentații tehnice;

un simulator;

suport logistic complet.

Noile sisteme vor intra în dotarea:

Forțelor Terestre

Forțelor Aeriene

Forțelor Navale

Forțelor pentru Operații Speciale

Acestea vor întări capacitatea României de a intercepta și neutraliza amenințările aeriene la foarte mică altitudine, inclusiv drone, elicoptere și aeronave tactice.

Programul face parte din inițiativa „European Joint Acquisition of Mistral System”, coordonată de Franța, la care România participă alături de Belgia, Cipru, Estonia și Ungaria. Obiectivul urmărește întărirea apărării antiaeriene europene prin achiziții comune și standardizare între aliați.

Proiectul „Sisteme de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune – MANPAD MISTRAL” este inclus în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare, elaborat pe baza Regulamentului „Acțiunea pentru Securitatea Europei – SAFE”, un instrument esențial pentru modernizarea capabilităților militare europene. Achiziția MANPAD a fost aprobată de Parlament în iunie 2022, prin hotărârea care a permis Armatei să înceapă procedurile de contractare.

Ministerul Apărării arăta în vară că derulează mai multe programe de înzestrare pentru apărarea aeriană, printre care SHORAD-VSHORAD, cu o valoare de 1,9 miliarde de euro fără TVA, și MANPAD.

„România participă la Inițiativa Europeană de Achiziție în Comun a sistemelor Mistral 3 alături de alte opt state europene, detaliile programului fiind în curs de evaluare împreună cu partea franceză”, anunța MApN.