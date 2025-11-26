Politica

Nicușor Dan, nerăbdător înaintea alegerilor din București. Ce candidat și-ar dori să ajungă primar general

Nicușor Dan, nerăbdător înaintea alegerilor din București. Ce candidat și-ar dori să ajungă primar general
Nicușor Dan, președintele României, așteaptă cu nerăbdare alegerile pentru primăria generală a Capitalei, programate la data de 7 decembrie. Liderul de la Cotroceni a vorbit și despre candidatul pe care ar vrea să-l vadă câștigător și i-a făcut un profil.

Președintele Nicușor Dan, despre candidatul pe care ar vrea să îl vadă primar general

El a fost întrebat în Parlament despre fotografia în care apare alături de Cătălin Drulă și pe care candidatul USR o folosește în campanie.

„Cu titlu general, eu sunt un om public în spaţiul public de foarte multă vreme. Oricine are o imagine, o filmare cu mine, poate să facă orice cu ea. Este o chestiune, este un narativ în spaţiul public. Dincolo de asta, aştept cu interes alegerile la Bucureşti. Mi-aş dori să câştige un om care să ştie să lucreze cu banul public şi mai ales să nu facă compromis cu mafia imobiliar”, a afirmat Nicușor Dan.

Vede o schimbare în bine în lupta cu evaziunea fiscală

Tot azi, în Parlament, președintele a vorbit și despre lupta cu evaziunea fiscală. Și a afirmat că se vede o schimbare în bine din partea ANAF. „Pe evaziune fiscală am văzut o schimbare la ANAF, am văzut nişte progrese pe partea de digitalizare şi am văzut nişte acţiuni ţintite. Cred că suntem undeva la 15-20% din ce se poate face, în direcţia combaterii evaziunii fiscale. Dar au fost nişte paşi înainte”, a precizat Nicușor Dan, care a atras atenția că prioritate este marea evaziune.

„Nu gemul de la bunica e marea evaziune”

„Nu gemul de la bunica este marea evaziune, în niciun caz. Există lanţuri de mare evaziune, există o evaziune la TVA-ul şi pe intra-comunitar…Deci zonele de evaziune noi le cunoaştem. Nu avem sau abia începem să avem mijloacele electronice care să ne ducă exact către punctul de evaziune, astfel încât să luăm măsuri”, a spus președintele României.

