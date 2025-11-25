Cât de bogat este independentul Vlad Gheorghe. Candidatul la Primăria Capitalei deține patru terenuri și trei case

Fost europarlamentar și jurist de profesie, Vlad Gheorghe intră în cursa pentru Primăria Capitalei cu o avere compusă din patru terenuri, trei locuințe – una dintre ele în Bruxelles – și un credit de peste 170.000 de euro pe 25 de ani. Gheorghe a mai candidat ca independent și anul trecut la europarlamentare, apoi și-a înființat propria formațiune politică pentru alegerile pentru Parlamentul României, dar nu a reușit la niciunul dintre scrutinuri.

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, de pe listele USR-PLUS în mandatul 2020-2024, este în prezent unul dintre cei șase candidați independenți înscriși în cursa pentru Primăria Capitalei.

Gheorghe, care a demisionat din USR la începutul anului trecut, a candidat ca independent și la alegerile pentru Parlamentul European din iunie 2024, dar nu a reușit. Ulterior, a mai candidat și la alegerile din decembrie trecut pentru Parlament și Senat, din partea partidului DREPT („Dreptate și Respect în Europa Pentru Toți”) pe care l-a înființat, dar nici de data aceasta nu a avut succes.

Potrivit celei mai recente declarații de avere de pe site-ul Autorității Electorale Permanente, Vlad Gheorghe deținea anul trecut mai multe proprietăți imobiliare și câteva conturi bancare.

Astfel, conform sursei citate, candidatul avea, împreună cu familia, în cotă de 1/2, două terenuri intravilane, moștenite în 2023, în localitatea Băicoi, județul Prahova, cu o suprafață cumulată de 7.529 mp. La acestea se adăugau alte două terenuri agricole, dobândite și deținute în același mod, care însumau 11.239 mp.

La capitolul imobile, eurodeputatul a declarat un apartament cu o suprafață de 64 mp, în București, și o casă de locuit, de 64,9 mp, în Băicoi, moștenite și deținute în același regim de proprietate ca și terenurile, respectiv coproprietar cu o cotă de 1/2. Pe listă mai figurează însă și o casă în Bruxelles, Belgia, cu o suprafață de 125 mp, pe care Vlad Gheorghe a achiziționat-o în 2024 împreună cu soția.

De menționat că, tot anul trecut, fostul eurodeputat a vândut un apartament a cărui valoare declarată a fost de 100.000 de euro.

Conform declarației de avere, candidatul independent la Primăria Capitalei nu deține bunuri valoroase și are o Mazda MX5 din 2019.

În ceea ce privește conturile bancare, valoarea totală a fondurilor disponibile era de aproximativ 34.500 de lei și 96.831 de euro. Gheorghe mai figurează și cu un credit accesat anul trecut de la Argenta Belgium, una dintre cele mai mari bănci din Belgia, credit în valoare de peste 170.000 de euro și care este scadent în 2049.

La capitolul venituri, candidatul a declarat anul trecut o donație în valoare de 100.000 de lei și 93.863 de euro încasați ca europarlamentar. La acestea se adaugă o diurnă pentru deplasări de aproape 71.570 de euro.

Vlad Gheorghe este de profesie jurist, specializat în drept administrativ-fiscal, și din 2012 este membru al Consiliului Consilierilor Juridici. A intrat în politică, oficial, în anul 2017, când a fost consilier USR la Camera Deputaților, funcție deținută până în 2020, când a devenit europarlamentar pe locul lăsat liber de Clotilde Armand, după ce a a fost aleasă primar al Sectorului 1.

Candidatul independent în vârstă de 40 de ani este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității Româno-Americane și a finalizat un program de master în Drept Fiscal, la Facultatea de Drept, Universitatea București, fără disertație însă. Înainte de intra în politică, Gheorghe a fost consilier juridic la ACER Consult, Asociația Română Pentru Locuințe și Romair Consulting.