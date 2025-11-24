Trei zile de grevă națională în Belgia. Traficul aerian și transportul public sunt oprite

Începând de luni, 24 noiembrie, Belgia va fi paralizată timp de trei zile de o grevă națională însoțită de proteste sindicale masive, declanșate de reformele anunțate de cabinetul condus de Bart De Wever. Acțiunile sindicale vor afecta transportul public, instituțiile de învățământ și sectorul aerian, iar reprezentanții sindicatelor acuză guvernul că pregătește un „dezastru social”, potrivit AFP.

Mişcarea de protest, structurată în trei etape, începe luni cu sectorul transporturilor. Operatorul feroviar belgian SNCB estimează că va circula un tren din două sau chiar unul din trei, în funcție de regiune. Mai multe curse Eurostar care fac legătura între Bruxelles și Paris au fost deja anulate.

Marți, greva se extinde către serviciile publice — școli, creșe, administrații și spitale — urmând ca miercuri să aibă loc o grevă interprofesională, la care amploarea perturbărilor rămâne deocamdată dificil de anticipat.

Impactul va fi major și asupra traficului aerian: miercuri nu va decola niciun zbor comercial de pe principalele două aeroporturi din țară, Bruxelles-Zaventem și Charleroi. Companiile aeriene au anunțat această măsură preventiv, anticipând absențe masive în rândul personalului de securitate.

Astfel, ziua de miercuri se anunță a fi una dintre cele mai dificile pentru călători, având în vedere nivelul ridicat de dependență al Belgiei față de transportul aerian internațional.

Inițiativa grevei aparține principalelor sindicate belgiene, aflate într-o confruntare directă cu prim-ministrul Bart De Wever. Belgia este una dintre cele mai îndatorate economii din zona euro, comparabilă cu Grecia, Italia și Franța, iar șeful executivului cere un efort masiv de reducere a cheltuielilor.

Guvernul a propus reforme structurale ample privind liberalizarea pieței muncii, sistemul de șomaj și cel al pensiilor. Totuși, doar o parte redusă dintre aceste măsuri a fost aplicată, cele cinci partide din coaliția de guvernare fiind profund divizate în privința modului de implementare și a ritmului reducerilor bugetare, în contextul în care cheltuielile militare cresc substanțial.

Premierul a impus termen până la Crăciun pentru ca formațiunile din coaliție să ajungă la un consens, iar sindicatele profită de momentul tensionat pentru a intensifica presiunea asupra executivului. Protestul reprezintă, spun acestea, „un apel adresat prim-ministrului De Wever şi întregului guvern pentru a pune capăt dezbinării sociale”.

Sindicatul socialist FGTB l-a acuzat pe De Wever de „dispreţ” și „lipsă de respect” față de revendicările protestatarilor. De altfel, apelurile la mobilizare s-au înmulțit încă de la instalarea noului guvern, iar reacțiile au fost variate în funcție de acțiuni.

Una dintre cele mai ample manifestații recente a avut loc la mijlocul lunii octombrie, când zeci de mii de oameni au protestat pe străzile Bruxelles-ului împotriva unor reduceri bugetare pe care le-au catalogat drept „brutale”.