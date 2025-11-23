International

Traficul aerian la aeroportul din Eindhoven, suspendat după ce mai multe drone au survolat zona

Comentează știrea
Traficul aerian la aeroportul din Eindhoven, suspendat după ce mai multe drone au survolat zonaAeroportul din Eindhoven. Sursa foto: Wikipedia
Din cuprinsul articolului

Traficul aerian la aeroportul din Eindhoven a fost oprit sâmbătă seara, după ce au fost observate „mai multe drone”, a anunțat ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans. „Mai multe drone au fost observate pe aeroportul din Eindhoven”, a scris acesta, într-o postare pe X.

Traficul aerian la aeroportul din Eindhoven, reluat doar după două ore

Ministrul olandez al Apărării anunța, de asemenea, că traficul aerian civil și militar a fost suspendat, iar echipamentele anti-drone ale armatei erau pregătite să intervină. „Poliţia şi Garda Regală Olandeză (KMar) sunt, de asemenea, la faţa locului. Ancheta continuă şi vom lua măsurile necesare” mai scria acesta, în postare.

La două ore de la postarea inițială, Brekelmans a anunțat că traficul aerian a fost reluat. „Ministerul Apărării a luat măsuri, dar din motive de securitate nu poate oferi încă mai multe informații despre modul în care se realizează acest lucru. Perturbarea traficului aerian cu drone este inacceptabilă. Așadar, luăm măsuri împotriva acestui lucru”, a mai scris acesta, în altă postare.

Drone observate deasupra bazei aeriene Volkel

În cursul zilei de ieri, ministrul declara că vineri seara au fost observate drone deasupra bazei aeriene Volkel, aflată la aproximativ 40 de kilometri nord-est de Eindhoven. Reprezentanții Ministerului Apărării au transmis că nu se știe de ce dronele au zburat în zone cu acces restricționat.

„Au fost utilizate arme de la sol pentru a le doborî. Dronele au părăsit zona şi nu au fost încă găsite. Ancheta continuă”, explica acesta.

Zeci de drone au intrat în spațiul aerian european

În septembrie, peste 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, iar trei avioane militare rusești au încălcat spațiul aerian estonian timp de 12 minute. De atunci, mai multe zboruri cu drone, a căror origine rămâne în mare parte necunoscută, au provocat perturbări în operațiunile aeriene din Europa.

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a descris aceste incursiuni ca „război hibrid”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:49 - Agenția Națională de Transplant, premiată pentru contribuția remarcabilă în activitatea de donare și transplant de or...
11:43 - Apple anunță oferte speciale de sărbători pentru clienții fideli
11:34 - Conglomeratul IHC din Abu Dhabi, interesat de activele externe ale Lukoil
11:24 - Zăpadă, suspans și dragoste. Filme de iarnă, mai puțin cunoscute, care te vor captiva
11:11 - Firmele de curățenie dau lovitura înainte de Sărbători. Cât trebuie să plătești pentru a avea casa curată
11:06 - Platforma Medijobs.ro, premiată pentru rolul în modernizarea proceselor de recrutare în domeniul medical

HAI România!

Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”

Proiecte speciale