Ministrul Economiei, despre rafinăria Lukoil: Lukoil are o datorie către statul român

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat la Digi24 că firma Lukoil are o datorie către statul român care trebuie recuperată, subliniind că o capacitate de rafinare reprezintă un activ important pentru stat.

Radu Miruţă a afirmat miercuri seară, la Digi 24, că Lukoil are o datorie către statul român şi a precizat că există precedente în care companii îndatorate au părăsit România fără să îşi achite obligaţiile. Ministrul a adăugat că speră ca acest lucru să nu se repete şi că, din punctul său de vedere, situaţia nu se va repeta.

”Lukoil are o datorie. Noi am mai văzut sistemul în România, când unii au făcut datorie în țara asta, au plecat mai departe și le-am luat praful de pe tobă”, a declarat Ministrul

Întrebat despre valoarea datoriei, Miruţă a spus că nu cunoaşte suma exactă şi nu are acces la aceste informaţii. El a subliniat însă că statul român trebuie să se preocupe atât de valoarea rafinăriei, cât şi de menţinerea capacităţii acesteia de producţie.

Radu Miruţă a declarat că statul român trebuie să urmărească valoarea rafinăriei şi capacitatea acesteia de a produce, arătând că rafinarea petrolului şi producerea de combustibil constituie elemente considerate valoroase şi strategice. El a precizat că o instalaţie care produce un astfel de bun nu ar trebui pierdută într-o ţară care dispune de resursa respectivă.

Ministrul a afirmat că între acest obiectiv şi situaţia actuală există un parcurs care trebuie analizat. Potrivit acestuia, ministerele responsabile examinează deja aspectele necesare pentru a evalua poziţia în care se află în prezent.

Radu Miruţă a declarat că posibilele perturbări pe piaţă sau de preţuri depind de deciziile care vor fi luate. El a precizat că, pentru următoarea lună, există stocuri atât în România, cât şi în Bulgaria, inclusiv la rafinăria vizată de reglementările impuse de Statele Unite.

Ministrul a menţionat că aceste măsuri sunt menite să împiedice furnizarea de combustibili către Rusia. El a subliniat că producţia şi rafinarea petrolului în România nu depind exclusiv de această companie, cu excepţia cazului în care este controlată de interese ruseşti.