Ministrul Economiei, replică pentru Sorin Grindeanu: „Nu văd următorul predicat: de unde bani?”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, i-a răspuns direct președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care amenințase cu ieșirea de la guvernare dacă vor fi promovate politici de austeritate. Miruță susține că situația financiară a statului este una critică și cere explicații privind sursele de finanțare, în timp ce liderul PSD insistă că tăierile salariale nu pot fi acceptate.

„Nu văd următorul predicat (n.r.: cu referire la declarația lui Grindeanu): de unde bani? Nu-i ca și cum n-ai știut. Mulți dim angajații la stat au carnet politic. La fiecare schimbare de ministru mai urcă un etaj. Cei care te-au pus acolo te întreabă: ce faci, nu-mi lași omul acolo?”, a spus Miruță într-un interviu oferit la Digi24.

În continuarea dialogului, ministrul Economiei a adăugat că, în opinia lui, discuțiile nu ar trebui transformate într-un duel politic: „Nu toată lumea de la PSD e rea”, a menționat ministrul.

Radu Miruță a explicat totodată și dificultățile din sistem:

„Nu e o satisfacție să dau oameni afară. Sunt mulți buni la stat, dar la unii le dai foaia și trimit de trei ori foaia greșit”.

Ministrul Economiei consideră că diminuarea cheltuielilor este inevitabilă.

„Domnul Bolojan este instrumentul rațional la boala existentă. Boala existentă este o datorie care a crescut exponențial în ultimii doi ani, pe care trebuie să o oprim. Trebuie să oprim viteza de creștere... Convingerea mea e că este bine și nu există de fapt o altă variantă. Pentru că populist poți să spui că vei avea mâine pe card, începând de mâine, de două ori mai mulți bani. De unde? Că am văzut filmul ăsta de vreo 20 de ani în România și datoria România a tot crescut”, a declarat el.

Referindu-se la ideea de a reduce uniform salariile, Miruță respinge categoric această variantă: scăderea cu 10% pentru toți angajații ar fi nedreaptă, deoarece „pedepsește omul care muncește la una cu cel care nu muncește”.

Ministrul a anunțat și implementarea unui model unitar de evaluare a performanței în instituțiile publice: un „template” creat de ministerul Economiei, ce va fi pus la dispoziția tuturor ministerelor pentru a măsura volumul real de muncă al fiecărui angajat.

Declarațiile lui Radu Miruță vin după ce Sorin Grindeanu a reiterat public poziția PSD: partidul nu va susține nicio reducere salarială în sectorul public. Acesta a transmis în conferință de presă că „se pot face economii și pe alte paliere”, fără a afecta veniturile bugetarilor.

Mesajul său de la lansarea candidaturii lui Daniel Băluță pentru Primăria București a fost unul neobișnuit de dur: „Ătât timp cât PSD este la guvernare, salariile cresc, nu scad! Dacă are de gând cineva să facă acest lucru, PSD iese de la guvernare!”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a explicat că discuțiile privind administrația locală sunt deja închise: “În urmă cu două zile s-au închis discuțiile pe adminsitarția locală, reduceri de 30% cu prag la 20% cu posibilitatea în 2026 să alegi partea de reducere și nu de disponibilizări.” În schimb, pentru adminstrația centrală, negocierile sunt încă în desfășurare: „La partea de administrație centrală discuțiile trebuie să rămână deschise pe partea de apărare, ordine publică. Discuțiile pe administrația centrală nu au fost închise”, a precizat Grindeanu.

Informațiile politice indică faptul că în coaliție ar fi fost discutată o tăiere uniformă de 10% a cheltuielilor salariale, nu doar pentru aparatul central, ci pentru toate categoriile de bugetari – o variantă pe care PSD o respinge categoric.