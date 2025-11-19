MApN și MAI ar putea scăpa de tărierile bugetare. Subiectul se va dezbate în ședința conducerii PNL

După ce liderii din coaliție au reușit cu greu să ajungă la un compromis privind pensiile magistraților, tensiunile reapar, de această dată în jurul reformei administrației centrale. Propunerile diferite ale PNL și PSD, dar și opoziția unor parlamentari liberali față de tăierile salariale în domeniile Apărării și Internelor, prelungesc impasul politic.

În interiorul PNL, o aripă distinctă exprimă rezerve clare față de aplicarea unei asemenea măsuri în Ministerul Apărării Naționale, în contextul războiului din apropierea granițelor. Potrivit informațiilor stiripesurse.ro, acești liberali consideră că tăierile salariale ar afecta atât moralul personalului militar, cât și campaniile recente de recrutare.

Premierul Ilie Bolojan, lider al Partidului Național Liberal, susține reducerea cheltuielilor cu salariile cu 10% în administrația centrală. Social-democrații anunță însă că pot accepta diminuarea cheltuielilor doar dacă aceasta nu implică scăderi salariale sau concedieri.

Pe același palier, există parlamentari care se opun reducerilor salariale și în zona de Ordine Publică, respectiv la Ministerul Afacerilor Interne. Măsurile propuse de premierul Bolojan urmează să fie discutate și supuse votului într-o ședință a conducerii PNL, rezultatul rămânând deocamdată incert.

În paralel, Ilie Bolojan le-a transmis ministerelor că trebuie să identifice o reducere de până la 10% din cheltuielile cu salariile. Executivul a precizat că, „în viziunea premierului, în cazul învățământului preuniversitar nu se pune problema altor reduceri de bugete”.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, reacționează ferm și anunță că partidul său nu susține diminuarea salariilor în sistemul public. Potrivit informațiilor disponibile, PSD dorește o altă formulă pentru reducerea cheltuielilor, fără impact direct asupra veniturilor angajaților.

La ora 14:30, conducerea PSD s-a reunit în Biroul Permanent Național. La finalul discuțiilor, social-democrații au votat în unanimitate împotriva variantei premierului, respingând reducerea anvelopei salariale cu 10%.

În privința reducerii cheltuielilor statului, liderul PSD a prezentat estimările financiare referitoare la aplicarea unei tăieri de 10% la cheltuielile cu personalul.

„Dacă e să calculăm, vorbim de undeva la 10 miliarde, suma pe care ar economisi-o statul, dacă ar aplica această reducere de cheltuieli cu 10% din cheltuielile de personal.”

Grindeanu a insistat că această sumă poate fi obținută prin reorganizări administrative și nu prin reducerea salariilor: „Poate fi economisită în alt mod şi nu e nevoie să tăiem salariile profesorilor, a medicilor, a poliţiştilor, a cadrelor militare.”

Liderul PSD a menționat că atunci când va fi dezbătut bugetul, ministerele vor fi analizate în detaliu, iar economiile necesare — estimate la aproximativ 12 miliarde de lei dacă se include și administrația locală — pot fi obținute din alte capitole decât salariile: Grindeanu a reiterat sprijinul PSD pentru restructurarea aparatului central, reorganizarea instituțiilor și eficientizarea structurilor deconcentrate, insistând că există spațiu bugetar pentru ajustări fără afectarea veniturilor angajaților din sectorul public.