Politica

Bugetarii din Învățământ și Sănătate amenință cu greva. PSD și UDMR cer să nu se reducă salariile la cele două categorii

Comentează știrea
Bugetarii din Învățământ și Sănătate amenință cu greva. PSD și UDMR cer să nu se reducă salariile la cele două categoriisala operație / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Coaliția de guvernare pregătește noi măsuri de austeritate, care vizează militari, polițiști, medici și profesori. Cheltuielile de personal din administrația centrală urmează să fie reduse cu 10%, similar cu reducerea aplicată în primării, iar pensiile magistraților vor fi limitate la 70% din ultimul salariu net.

În Educație, reducerea cheltuielilor va fi de cel puțin 4%, după ce anterior sectorul a înregistrat deja o scădere de 6% prin măsurile adoptate de Guvernul Bolojan. Cadrele didactice și personalul medical au amenințat cu greva generală, iar profesorii urmează să picheteze astăzi sediul Guvernului.

Ședința la PSD pe tema reducerilor salariale

Astăzi, Biroul Permanent Național al PSD se reunește la 14:30 pentru a decide ce va accepta partidul în privința reducerilor salariale. Social-democrații se pregătesc să anunțe că se opun tăierilor pentru profesori, medici, polițiști și militari, în timp ce liderii coaliției încă nu s-au înțeles asupra capitolelor de cheltuieli afectate și a modului de aplicare.

Varianta inițială discutată în coaliție prevedea o reducere de 10% a cheltuielilor cu salariile pentru toate instituțiile. Însă, în cadrul negocierilor, au apărut primele cereri de excepții pentru militari și profesori. PSD a transmis că, dacă vor exista excepții, atunci acestea trebuie să includă și medicii, altfel partidul nu poate susține pachetul de austeritate.

FCSB a bătut palma cu fostul internațional român și are director sportiv
FCSB a bătut palma cu fostul internațional român și are director sportiv
Camere de corp pentru polițiștii locali. Vor filma totul în trafic: șoferi, pietoni, bicicliști, trotinete
Camere de corp pentru polițiștii locali. Vor filma totul în trafic: șoferi, pietoni, bicicliști, trotinete

Kelemen a cerut ca Educația să fie exceptată. PSD a solicitat ca și Sănătatea să fie protejată

Profesorii

Protest Sursa foto: Razvan Valcaneantu

Vicepremierul și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, s-a opus tăierilor pentru militari, iar Kelemen Hunor, președintele UDMR, a cerut ca Educația să fie exceptată. În acel moment, PSD a solicitat ca și Sănătatea să fie exceptată, ceea ce a generat noi tensiuni între liderii coaliției, potrivit unor surse politice.

Inițial, Sorin Grindeanu ceruse ca tăierile să fie aplicate tuturor instituțiilor fără excepții. Surse din conducerea PSD susțin că președintele partidului ar fi fost „păcălit” în timpul negocierilor, acceptând acest al doilea scenariu, cu excepții, motiv pentru care Biroul Permanent Național va decide ce poate susține și ce nu în reforma administrației centrale.

Sorin Grindeanu așteaptă proiectul concret al lui Bolojan

De altfel, Sorin Grindeanu, a explicat că partidul său așteaptă proiectul concret pe care premierul îl va prezenta, menționând că reducerea cheltuielilor de 10% discutată în coaliție nu trebuie aplicată de două ori în locurile unde s-au făcut deja tăieri. „Nu vreau să se aplice de două ori într-un loc unde s-a făcut deja reducere. La Educație, prin pachetul 1 s-au luat anumite măsuri care nu se pot dubla printr-un nou procent de 10%”, a spus Grindeanu.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:07 - De la tensiune arterială la lupta cu cancerul. Hidralazina ar putea opri creșterea tumorilor
15:57 - FCSB a bătut palma cu fostul internațional român și are director sportiv
15:44 - Georgică Cornu și-a făcut o nouă iubită. Marina Almășan e istorie
15:37 - Microsoft lansează programul Agent 365. Noul software va controla şi monitoriza agenţii AI
15:28 - Cum falsifică armata rusă hărțile de pe front. Mărturia unui fost soldat cartograf
15:18 - Camere de corp pentru polițiștii locali. Vor filma totul în trafic: șoferi, pietoni, bicicliști, trotinete

HAI România!

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină
Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină
Ponta, dezvăluiri din culise. Hai LIVE cu Turcescu
Ponta, dezvăluiri din culise. Hai LIVE cu Turcescu
Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate
Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate

Proiecte speciale