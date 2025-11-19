Bugetarii din Învățământ și Sănătate amenință cu greva. PSD și UDMR cer să nu se reducă salariile la cele două categorii

Coaliția de guvernare pregătește noi măsuri de austeritate, care vizează militari, polițiști, medici și profesori. Cheltuielile de personal din administrația centrală urmează să fie reduse cu 10%, similar cu reducerea aplicată în primării, iar pensiile magistraților vor fi limitate la 70% din ultimul salariu net.

În Educație, reducerea cheltuielilor va fi de cel puțin 4%, după ce anterior sectorul a înregistrat deja o scădere de 6% prin măsurile adoptate de Guvernul Bolojan. Cadrele didactice și personalul medical au amenințat cu greva generală, iar profesorii urmează să picheteze astăzi sediul Guvernului.

Astăzi, Biroul Permanent Național al PSD se reunește la 14:30 pentru a decide ce va accepta partidul în privința reducerilor salariale. Social-democrații se pregătesc să anunțe că se opun tăierilor pentru profesori, medici, polițiști și militari, în timp ce liderii coaliției încă nu s-au înțeles asupra capitolelor de cheltuieli afectate și a modului de aplicare.

Varianta inițială discutată în coaliție prevedea o reducere de 10% a cheltuielilor cu salariile pentru toate instituțiile. Însă, în cadrul negocierilor, au apărut primele cereri de excepții pentru militari și profesori. PSD a transmis că, dacă vor exista excepții, atunci acestea trebuie să includă și medicii, altfel partidul nu poate susține pachetul de austeritate.

Vicepremierul și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, s-a opus tăierilor pentru militari, iar Kelemen Hunor, președintele UDMR, a cerut ca Educația să fie exceptată. În acel moment, PSD a solicitat ca și Sănătatea să fie exceptată, ceea ce a generat noi tensiuni între liderii coaliției, potrivit unor surse politice.

Inițial, Sorin Grindeanu ceruse ca tăierile să fie aplicate tuturor instituțiilor fără excepții. Surse din conducerea PSD susțin că președintele partidului ar fi fost „păcălit” în timpul negocierilor, acceptând acest al doilea scenariu, cu excepții, motiv pentru care Biroul Permanent Național va decide ce poate susține și ce nu în reforma administrației centrale.

De altfel, Sorin Grindeanu, a explicat că partidul său așteaptă proiectul concret pe care premierul îl va prezenta, menționând că reducerea cheltuielilor de 10% discutată în coaliție nu trebuie aplicată de două ori în locurile unde s-au făcut deja tăieri. „Nu vreau să se aplice de două ori într-un loc unde s-a făcut deja reducere. La Educație, prin pachetul 1 s-au luat anumite măsuri care nu se pot dubla printr-un nou procent de 10%”, a spus Grindeanu.