Acord în Coaliție pe pensiile speciale. 70% din ultimul salariu, tranziție de 15 ani până la pensionarea la vârstă normală

Liderii coaliției au ajuns la un acord asupra proiectului Legii privind pensiile magistraților, potrivit unor surse politice. Conform prevederilor agreate, pensia magistraților va fi 70% din ultimul salariu net, pensie acordată la încheierea activității. De asemenea, se va lăsa o perioadă de tranziție de 15 ani până la atingerea vârstei standard de pensionare, de 65 de ani.

Proiectul va fi adoptat în ședința de Guvern, urmând să fie trimis la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care va avea o săptămână la dispoziție pentru avizare. Proiectul va fi trimis joi la Parlament pentru adoptare înainte de termenul de 28 noiembrie, prevăzut în PNRR, pentru a evita pierderea a 231 de milioane de euro.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți că liderii coaliției au decis păstrarea cuantumului pensiei magistraților la 70% din ultimul salariu net, așa cum era prevăzut în legea respinsă recent de Curtea Constituțională. În prezent, cuantumul este de 80% din ultimul salariu net.

Kelemen Hunor a explicat că liderii coaliției au convenit să nu modifice cuantumul pensiei, menționând că discuțiile au avut loc și după întâlnirea cu magistrații de la Cotroceni. „Toată lumea este de acord că în această săptămână trebuie să trimitem proiectul la CSM pentru avizare și pe fond. Pe cuantum nu umblăm, deci 70% din valoarea venitului, salariului, vorbim de cuantumul pensiei”, a spus Hunor.

Liderul UDMR a adăugat că se poate negocia perioada de tranziție până la pensionarea la 65 de ani: „Eu aș accepta prelungirea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani, dacă și colegii mei vor fi de acord. Este o posibilitate de a arăta că, din punctul nostru de vedere, pacea socială și guvernarea justă și dreaptă sunt lucrurile cele mai importante.”

CSM avertiza înaintea adoptării legii care a fost declarată neconstituțională de CCR că reducerea cuantumului pensiei, față de 80% cât este în prezent, „este în mod evident contrară jurisprudenței Curții Constituționale, care impune respectarea independenței justiției, sub aspectul securității financiare a magistraților, care trebuie să aibă venituri din pensii apropiate celor din perioada activă”.

Consiliul a explicat că prin reducerea pensiei la 70%, extinderea perioadei avute în vedere la calcul de la o lună la 48 de luni și instituirea unui plafon maxim pe pensia netă, proiectul introduce diferențieri între magistrați aflați în situații similare, contrar principiului constituțional al egalității în drepturi.

CSM a mai menționat că argumentul din expunerea de motive, conform căruia reducerea pensiei urmărește respectarea aceleiași rate de înlocuire a câștigurilor medii ca la alte categorii profesionale, „nu ține seama de standardul stabilit de Curtea Constituțională, potrivit căruia pensia magistraților trebuie să fie cât mai apropiată de ultima remunerație primită pentru activitatea jurisdicțională”.

Legea nr. 282/2023 stabilea noi condiționări, precum extinderea perioadei pentru calcul de la o lună la 48 de luni și instituirea unui plafon maxim pe pensia netă. Reducerea cuantumului la 65% din veniturile de bază era considerată de CSM discriminatorie și contrară principiului nediscriminării, introducând diferențe între magistrați aflați în situații similare.

Curtea Constituțională a respins legea, motivând că Executivul nu a așteptat 30 de zile pentru avizul CSM, necesar înainte de adoptarea actului normativ.