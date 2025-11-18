Politica

Pensiile speciale ale magistraților rămân la 70% din ultimul salariu net. Hunor: Urmează pensiile militare

Pensiile speciale ale magistraților rămân la 70% din ultimul salariu net. Hunor: Urmează pensiile militareSursa foto: dreamstime.com
Liderii coaliției de guvernare au decis să nu modifice cuantumul pensiilor magistraților, care rămâne la 70% din ultimul salariu net, a declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor, la RFI. Aceasta înseamnă că proiectul de lege va fi trimis la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru avizare, fără modificări privind suma efectivă a pensiei.

„În coaliție, am discutat variantele, după întâlnirea de săptămâna trecută cu magistrații la Cotroceni, și toată lumea este de acord că în această săptămână trebuie să trimitem proiectul la CSM pentru avizare. Pe fond, nivelul pensiei nu se modifică: 70% din valoarea salariului, acesta este cuantumul pensiei”, a precizat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: Perioada de tranziție până la atingerea vârstei standard de pensionare

Kelemen Hunor

Sursa foto: Arhiva EVZ

Liderul UDMR a explicat că perioada de tranziție până la atingerea vârstei standard de pensionare de 65 de ani poate fi negociată și extinsă de la 10 la 15 ani, dacă există acord politic în coaliție.

„La perioada de tranziție, eu aș accepta prelungirea de la 10 la 15 ani, dacă și colegii mei sunt de acord. În acest fel putem arăta că pacea socială și guvernarea corectă sunt priorități pentru coaliție”, a afirmat Kelemen Hunor.

El a adăugat că premierul va continua discuțiile cu președintele României pentru clarificări suplimentare, dar decizia de a trimite proiectul la CSM rămâne fermă.

Urmează pensiile militare

Președintele UDMR a anunțat că reforma pensiilor speciale va continua cu sistemul militar: „În societate, așteptarea este pentru o guvernare mai dreaptă. Urmează zona militară, unde vârsta de pensionare este mult mai redusă, iar pensiile de serviciu mult mai mari. Nu putem să ocolim această etapă.

Dacă vrem să fim corecți față de magistrați, trebuie să recunoaștem că pensiile lor reprezintă sub 10% din totalul pensiilor speciale, incluzând grefieri, CCR și Curtea de Conturi. Marea majoritate a pensiilor speciale se regăsește în zona militară: jandarmi, Poliție, Armată, SRI și așa mai departe. Guvernul are obligația de a merge mai departe cu aceste reforme”, a mai spus Kelemen Hunor.

