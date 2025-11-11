Alegerile din Capitală, testul pentru coaliție. Kelemen Hunor: Să nu pierdă toţi trei, că atunci e şi mai rău

Discuțiile privind stabilitatea coaliției de guvernare s-au reaprins după ce, la București, trei dintre partidele aflate la putere — PSD, PNL și USR — au intrat în cursă cu candidați proprii. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a comentat situația și a afirmat că, deși nu poate anticipa dacă alianța se va destrăma, tensiunile sunt inevitabile. „Să nu piardă toţi trei, că atunci e şi mai rău”, a avertizat el într-un interviu pentru Cotidianul.

Kelemen Hunor a fost întrebat dacă alegerile din Capitală pot destabiliza coaliția, în condițiile în care partidele care guvernează împreună se confruntă direct în competiție.

„Se poate, sigur. Vă daţi seama, acolo sunt din coaliţie trei candidaţi. Plus mai sunt nişte sateliţi acolo, SENS, nu mai ştiu de unde, care sunt mai aproape de USR şi probabil că la un moment dat ei se vor înţelege. Doar unul va câştiga. Dintre Ciucu, Băluţă şi Drulă, doar unul va câştiga. Ceilalţi vor fi perdanţi cu partide, cu tot. Şi asta înseamnă că vor fi nişte probleme, tensiuni„ spuns Kelemen Hunor în interviul pentru sursa citată.

Liderul UDMR a subliniat că doar unul dintre cei trei candidați ai coaliției va obține voturile suficiente, ceea ce va genera automat nemulțumiri și potențiale fricțiuni interne.

Kelemen Hunor a explicat că modul în care candidații aleg să se atace reciproc în perioada electorală poate adânci tensiunile din interiorul coaliției.

„Deja am văzut nişte atacuri din toate părţile. Asta va mai agrava situaţia, dar n-au cum să câştige toţi trei. Unul va câştiga”, a subliniat liderul UDMR.

Declarația sa lasă de înțeles că o confruntare directă între candidații PNL, PSD și USR — colegi la nivel guvernamental — nu poate trece fără impact asupra relațiilor politice din interiorul alianței.

Întrebat cine are șanse mai mari la fotoliul de primar, liderul UDMR a refuzat să ofere un nume. A explicat că nu votează în București și că, în calitate de coleg al tuturor candidaților implicați, nu dorește să facă predicții.

„Nu ştiu, mă uit, că eu nu votez în Bucureşti, chiar nu… Mai ales că suntem colegi cu toţii şi cu Drulă, şi cu Ciucu, şi cu Băluţă. Nu vreau să-mi dau cu părerea, nu votez în Bucureşti, chiar nu contează ce cred eu. Dar eu ca şi principiu vă spun, din trei, dar unul va câştiga”, a explicat Kelemen Hunor.

În ceea ce privește posibilitatea ca rezultatul alegerilor să ducă la destrămarea coaliției, Kelemen Hunor a oferit un răspuns prudent.

„Nu ştiu dacă se va rupe, eu sper că nu, dar vor fi urmări. Doamne, ok, să nu pierdă toţi trei, că atunci e şi mai rău”.

Liderul UDMR a insistat că rezultatul va avea efecte, indiferent care dintre cei trei candidați câștigă, însă scenariul cel mai problematic ar fi acela în care toți pierd în fața unui candidat din afara coaliției.