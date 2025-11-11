Avocatul Toni Neacșu: Nicușor Dan nu poate antepronunța o blocare a anchetei în cazul Oana Gheorghiu

Toni Neacșu a spus că declarațiile președintelui României, Nicușor Dan, privind posibila blocare a anchetei penale ce îl vizează pe vicepremierul Oana Gheorghiu contravin principiilor statului de drept și reprezintă o ingerință în justiție. Avocatul a criticat poziția președintelui și subliniind că aceasta creează un precedent periculos.

„Deci Nicușor Dan face zid împotriva justiției, blochează eventualele anchete. Până mai ieri urlau că PSD își protejează penalii și nu lasă justiția să cerceteze. Penalii noștri sunt buni și-i salvăm de justiție, doar ai lor sunt golani. Liviu Dragnea trebuie că râde în hohote acum și exclamă cu satisfacție: v-am spus eu, fraierilor!”, a scris Neacșu.

Avocatul a precizat că un președinte nu poate decide singur blocarea unei anchete penale. Conform Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, o astfel de decizie trebuie analizată de o comisie formată din cinci experți independenți.

Avocatul a avertizat că gestul președintelui ar putea avea repercusiuni și în plan internațional: „Abia aștept să văd ce părere are Comisia Europeană în cadrul monitorizării statului de drept și mai ales ce impact va avea blocarea politică a anchetelor penale în cadrul procesului nostru de aderare la OCDE.”

Declarațiile lui Nicușor Dan au venit după ce acesta a comentat disputa dintre magistrați și vicepremierul Gheorghiu, legată de pensiile judecătorilor. Președintele a catalogat drept „nefericită” declarația vicepremierului și a spus că reacția CSM a fost „exagerată”.

El a precizat că nu va semna o eventuală cerere de avizare a urmăririi penale în cazul Oanei Gheorghiu: „Declaraţia doamnei viceprim-ministru a fost nefericită. Reacţia CSM a fost exagerată.”

Întrebat dacă Oana Gheorghiu ar trebui să părăsească Executivul, Nicușor Dan a spus că nu, argumentând că „toată lumea greșește și nu e o greșeală așa de mare”. Președintele a remarcat totodată că problema pensiilor speciale a fost transformată într-un subiect politic, iar judecătorii au ajuns să fie „vinovați de serviciu”, ceea ce nu este corect.

Reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii au depus plângere pentru incitare la ură sau discriminare, considerând că afirmațiile vicepremierului au încălcat independența justiției.

„Consiliul Superior al Magistraturii condamnă ferm declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu… afirmaţiile nu pot fi simple opinii personale atunci când provin de la un reprezentant al puterii executive”, a transmis CSM într-un comunicat.

Comentariile Oanei Gheorghiu au venit după ce aceasta a criticat pensiile judecătorilor, afirmând că veniturile mari ale magistraților vin în detrimentul altor bugete publice.

„Dacă banii ăia trebuie să se ducă la ei pentru că își dau sentințe, îi iau de undeva și îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente… orice privilegiu îl are cineva, înseamnă în partea cealaltă o gaură”, a spus vicepremierul.