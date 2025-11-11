Nicușor Dan se va întâlni cu liderii coaliției, pe fondul tensiunilor politice dintre partide

Președintele Nicușor Dan se întâlnește marți cu liderii coaliției de guvernare la Palatul Cotroceni, în contextul tensiunilor dintre partide care au blocat adoptarea unor proiecte legislative, inclusiv privind pensiile magistraților, majorarea salariului minim și pachetul de relansare economică. Discuțiile au loc după publicarea motivării CCR referitoare la proiectul pensiilor magistraților.

Președintele Nicușor Dan îi primește marți, la ora 10.00, pe liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților, la Palatul Cotroceni, potrivit unui anunțt făcut de Administrația Prezidențială.

Discuțiile vin după o perioadă de tensiuni între partide și blocajul reformelor guvernamentale privind pensiile magistraților, tăierile din administrația centrală și locală, majorarea salariului minim și aplicarea referendumului pentru 300 de parlamentari.

PSD l-a chemat pe premierul Ilie Bolojan în plenul Camerei Deputaților pentru a oferi explicații privind redimensionarea trupelor SUA din România. Inițiativa vine ca urmare a preocupărilor partidului față de deciziile strategice în domeniul apărării.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, să trimită către cabinetul prim-ministrului cererea de revocare a directorului Autorității pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu, revocare care este așteptată să fie semnată în cel mai scurt timp.

Mihai Barbu, trezorier al PNL, este cercetat de DNA sub control judiciar pentru exercitarea presupusei influențe și autorități politice. El a mers la Guvern împreună cu un om de afaceri din Vaslui pentru a discuta cu premierul Ilie Bolojan.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a solicitat să primească de urgență datele privind colectarea CASS pentru mame, veterani, deținuți politici și personalul monahal în lunile septembrie și octombrie. Acesta a subliniat că, dacă efectul colectării este minim, autoritățile trebuie să corecteze situația.