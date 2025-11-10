Grindeanu insistă ca Bolojan să vină în Parlament: „Nu merge să nu vii. Nu se prea poate”

O discuție tensionată privind prezența premierului Ilie Bolojan în Parlament a fost reluată luni de președintele PSD, Sorin Grindeanu, care a precizat că îi ceruseră deja să comunice când poate găsi timp, în următoarele săptămâni, pentru a informa plenul Camerei Deputaților asupra situației trupelor SUA, însă până acum nu a existat niciun răspuns oficial. Grindeanu a subliniat că această prezență nu poate fi amânată la nesfârșit.

„Noi am cerut la Camera Deputaţilor să se vină lunea trecută în Parlament pentru informare, nimic altceva. Informare. După care ni s-a transmis că programul nu permite, după care noi am mers, cu cabinetul meu, a transmis către cabinetul primului ministru că suntem la dispoziţie, nu facem niciun fel de impunere, să ne transmită când găseşte o oră, în săptămânile care urmează, să vină în Parlament să informeze Parlamentul. Până acum n-am primit un răspuns”, a afirmat liderul PSD, care este și președintele Camerei Deputaților.

El a anunțat că va ridica din nou subiectul în ședința de coaliție de marți, dar a atras atenția că lipsa premierului din plen nu poate continua.

„O să-l întreb mâine, la coaliţie, dar eu vă spun, instituţional, ce am făcut. Dar vreau să fac o subliniere. Nu merge să nu vii. Nu se prea poate”, a insistat Grindeanu.

În opinia sa, tema nu poate fi tratată informal, între liderii politici, ci trebuie abordată instituțional, cu transparență. „Aceste lucruri nu se fac la colţ de masă, vorbeşte preşedintele unui partid cu preşedintele altui partid”, a punctat el, amintind că miza este una legată de securitatea României.

Grindeanu a mai precizat că solicitarea nu are conotații politice, ci urmărește clarificarea situației pentru public.

„Vorbim de securitatea României, acestea sunt lucruri pe care le facem în mod transparent, asta am cerut, nici o discuţie politică, să informăm pe români în ce situaţie suntem şi care sunt planurile de viitor. Atât. Nimic altceva. Nu mi se pare că e un subiect care poate fi abordat politic, aşa cum se încearcă”, a conchis liderul PSD.