Armata voluntară. Modificări majore pregătite de Ministerul Apărării

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi la şedinţa comisiei de apărare din Senat că se analizează posibilitatea menţinerii în rezerva operaţională a anumitor specialităţi militare, pentru a acoperi competenţe esenţiale în războiul modern, care nu ar putea fi asigurate de actuala rezervă sau de cea planificată pentru următorii ani.

La Camera Deputaţilor, proiectul prevedea ca vechea lege să fie abrogată odată cu intrarea în vigoare a noii legislaţii, respectând contractele existente de trei ani cu anumiţi rezervişti.

„ Vom veni cu o propunere de modificare la 270 către Parlament”, a precizat Ionuț Moşteanu, ministrul Apărării.

După o evaluare mai atentă, ministrul Apărării a arătat că anumite competenţe, mai ales în domeniul războiului modern, ar putea să nu fie acoperite de rezerva operaţională actuală sau viitoare, motiv pentru care se va propune menţinerea unor specialităţi în rezervă.

Legea stagiului militar voluntar permite tinerilor între 18 și 35 de ani să urmeze, pe bază de voluntariat, un stagiu de patru luni într-o bază a Armatei Române. Programul este remunerat, a anunțat ministrul Apărării.

Inițiativa reprezintă prima încercare din ultimii ani de a întineri și reface rezerva de mobilizare a Armatei Române, după suspendarea serviciului militar obligatoriu în 2007. Programul se adresează exclusiv tinerilor din această categorie de vârstă.

În 2025, solda rezerviștilor voluntari a fost majorată pentru a acoperi responsabilitățile și timpul dedicat instruirii. Cei neconvocați primesc o indemnizație lunară de aproximativ 1.200 lei net, echivalentă cu 30% din solda de funcție, iar participanții la instruire sau misiuni primesc solda integrală, care poate ajunge la 3.000–4.000 lei.

Rezerviștii beneficiază și de echipament gratuit, hrană pe durata instruirii, asigurare medicală, indemnizație de instalare și vechime recunoscută la pensie. Tinerii care urmează stagiile de pregătire voluntară de patru luni vor primi un bonus net de 12.285 lei la finalul stagiului.