Exerciții amfibii ale pușcașilor marini americani, desfășurate la mai puțin de 200 km de Venezuela

Pușcașii marini ai Statelor Unite au desfășurat un complex exercițiu de debarcare în apropierea Puerto Rico, implicând atât forțe terestre, cât și aeriene și navale.

Operațiunea a inclus manevre cu elicoptere de transport, vehicule blindate, precum și trupe de infanterie antrenate pentru debarcări pe plajă și avans pe teren urbanizat sau semi-urbanizat.

Exercițiul a fost confirmat de imagini din satelit, care au surprins navele amfibii la mai puțin de 200 km de coasta Venezuelei, în timp ce pușcașii marini efectuau manevre de inserție aeriană și maritimă.

Oficialii americani au declarat că scopul principal al exercițiilor este consolidarea capacității de reacție rapidă a trupelor și verificarea interoperabilității între diferitele componente ale forțelor amfibii, dar și testarea logisticii necesare pentru transportul și susținerea forțelor pe teren.

Manevrele au inclus o serie de etape complexe, toate desfășurate într-un cadru de pregătire realist.

Trupele au coborât de pe elicoptere CH-53E „Super Stallion” direct pe apă, simulând inserții rapide în zone de coastă.

Vehiculele blindate LAV-25 au fost lansate de pe navele amfibii și au avansat pe plajă, testând capacitatea unităților de a stabili perimetre defensive și de a avansa în teren variat, inclusiv zone cu obstacole naturale sau construite.

U.S. Marines with the @22nd_MEU conduct live-fire training on the flight deck of USS Iwo Jima (LHD 7) in the Caribbean Sea. U.S. military forces are deployed to the Caribbean in support of the #SOUTHCOM mission, @DeptofWar-directed operations, and @POTUS' priorities to disrupt… pic.twitter.com/Ta1xknVsPc — U.S. Southern Command (@Southcom) October 30, 2025

Pentru pregătirea completă a scenariilor de conflict, exercițiile au inclus și simulări de reacție la atacuri convenționale și atacuri cu arme ușoare.

Trupele au efectuat exerciții de evacuare medicală și securizarea pozițiilor, iar coordonarea între infanterie, vehicule și elicoptere a fost monitorizată de comandanți pentru a evalua timpii de reacție și eficiența comunicațiilor.

În apropierea coastelor Venezuelei au fost desfășurate mai multe nave americane, printre care USS Iwo Jima, USS San Antonio și USS Fort Lauderdale, transportând aproximativ 2.000 de pușcași marini, echipamente de asalt și vehicule blindate.

Satellitele au surprins poziționarea navelor la mai puțin de 200 km de coastă, în formarea specifică operațiunilor amfibii, ceea ce permite coordonarea rapidă a lansării trupelor și vehiculelor pe plajă.

Pentru a asigura siguranța operațiunilor, navele au desfășurat și echipe de supraveghere electronică și de apărare antiaeriană.

Experții militari au subliniat că această prezență navală nu este neobișnuită în regiune, dar amplasarea aproape de coasta Venezuelei coincide cu creșterea tensiunilor geopolitice din zonă.

Prezența grupării navale americane survine pe fondul tensiunilor cu Venezuela, unde autoritățile au declarat că armata este în alertă maximă.

Trupele venezuelene au desfășurat patrulări aeriene și navale suplimentare și au monitorizat desfășurarea exercițiilor americane.

Președintele Nicolas Maduro a acuzat anterior Statele Unite de crearea unui „narațiuni false” pentru a justifica eventuale intervenții militare, în timp ce Pentagonul a declarat că operațiunea este parte dintr-un program regulat de pregătire a trupelor și combatere a traficului de droguri în Caraibe.

Analistul Mark Cancian, de la CSIS, a menționat că desfășurarea exercițiilor și a grupării navale transmite și un mesaj strategic:

„Demonstrând capacitatea de reacție rapidă, Statele Unite își arată puterea militară și disponibilitatea de a interveni dacă situația o va impune”.

Oficialii americani au explicat că scopul principal al exercițiilor este consolidarea pregătirii pușcașilor marini în operațiuni de debarcare și testarea interoperabilității între nave, elicoptere și trupe terestre.

În același timp, Pentagonul a menționat că aceste manevre permit „augmentarea capacităților existente pentru a perturba traficul de narcotice și a diminua organizațiile criminale transnaționale”.

Deși accentul oficial este pe combaterea traficului de droguri, analiștii militari subliniază că prezența unei grupări navale complete, cu nave amfibii și transport de trupe, este și un instrument de descurajare în regiune.

🚨🇺🇸🇻🇪 Tensions are spiking fast US forces are making moves that point to possible strikes on Venezuela within the next 48 hours Airspace near Puerto Rico is restricted, a sign often linked to Air Force strike prep Satellite images also show rising US naval presence, with USS… pic.twitter.com/zd6w6GZFy2 — WAR (@warsurveillance) October 31, 2025

USS Gerald R. Ford, recent deplasat în Caraibe împreună cu trei distrugătoare, întărește această percepție, deși nu a participat direct la exercițiile de debarcare din apropierea Puerto Rico.

Exercițiile au inclus toate etapele unei debarcări complexe:

inserție aeriană,

coborârea vehiculelor blindate pe plajă,

stabilirea perimetrelor de securitate

avansul trupelor pe teren variat.

Trupele au fost instruite să reacționeze la diverse tipuri de amenințări, de la atacuri convenționale la simulări de incidente cu arme ușoare.

Coordonarea între nave, elicoptere și trupe terestre a fost monitorizată de comandanți și evaluată pentru eficiența comunicațiilor și timpii de reacție.

Exercițiul a permis testarea procedurilor de comunicare între diferitele unități, inclusiv între echipele de recunoaștere aeriană și forțele de la sol, aspect esențial pentru succesul unor operațiuni reale de debarcare.

Exercițiile s-au desfășurat fără incidente, iar trupele s-au retras la bazele din Puerto Rico și pe navele amfibii după finalizarea manevrelor.

Operațiunea a demonstrat nu doar pregătirea tacticilor de debarcare, ci și capacitatea forțelor americane de a desfășura rapid operațiuni complexe în zone maritime și de coastă.

Analiștii militari consideră că astfel de exerciții, desfășurate aproape de coasta Venezuelei, servesc și ca mesaj strategic pentru guvernul de la Caracas și pentru alte state din regiune, demonstrând disponibilitatea și flexibilitatea operațională a pușcașilor marini americani.