Trump se contrazice în privința Venezuelei: Nu plănuim atacuri

Trump se contrazice în privința Venezuelei: Nu plănuim atacuriVenezuela. Sursa foto: Lorenzot81 | Dreamstime.com
Președintele american Donald Trump a negat vineri că ar lua în considerare atacuri militare în Venezuela, contrazicând aparent propriile sale declarații din urmă cu o săptămână, într-un moment în care tensiunile din regiunea Caraibelor sunt în creștere, potrivit Reuters.

Afirmațiile vin pe fondul intensificării prezenței militare americane în zonă și al speculațiilor privind o posibilă extindere a operațiunilor împotriva traficului de droguri.

Trump: „Nu”, când este întrebat despre atacuri în Venezuela

Întrebat de jurnaliștii aflați la bordul avionului prezidențial Air Force One dacă informațiile potrivit cărora ar lua în considerare atacuri asupra Venezuelei sunt reale, Trump a răspuns scurt: „Nu”. Nu a fost clar însă dacă președintele exclude complet această opțiune sau doar a vrut să spună că nu s-a luat încă o decizie finală.

Declarația pare să contrazică mesajele sale recente, în care a afirmat că administrația sa pregătește „operațiuni împotriva țintelor legate de droguri” pe teritoriul venezuelean. „Următorul pas va fi teritoriul”, spunea Trump reporterilor săptămâna trecută.

Trump

Trump. Sursa foto: Captură video Youtube

SUA, desfășurare militară masivă în Caraibe

Statele Unite au consolidat în ultimele luni o prezență militară considerabilă în regiunea Caraibelor, prin desfășurarea de avioane de luptă, nave de război și mii de soldați. Această forță urmează să crească și mai mult în perioada următoare, odată cu sosirea grupului de luptă al portavionului USS Gerald Ford, cea mai modernă navă a flotei americane.

Campania americană din Caraibe și Pacificul de Est a vizat deja cel puțin 14 ambarcațiuni suspectate de implicare în traficul de droguri, în urma căreia au murit 61 de persoane, potrivit datelor oficiale de la Washington.

Planuri militare în analiză

Surse anonime citate de Reuters afirmă că armata americană a prezentat Casei Albe mai multe opțiuni, inclusiv atacuri asupra infrastructurii militare venezuelene, precum piste de aviație sau baze logistice. Oficial, Casa Albă nu a confirmat aceste scenarii, iar Pentagonul a refuzat să comenteze.

În același timp, senatorul republican Lindsey Graham, apropiat al lui Trump, a declarat că președintele intenționează să informeze Congresul despre eventuale operațiuni militare în Venezuela și Columbia, după revenirea dintr-o vizită în Asia.

Acuzat de legături cu traficul de droguri, Maduro vorbește despre „tentativă de înlăturare”

Guvernul de la Caracas respinge acuzațiile venite din partea Statelor Unite, care îl consideră pe președintele Nicolás Maduro implicat în activități criminale și trafic de droguri. Washingtonul a dublat în august recompensa pentru informații care ar duce la arestarea liderului venezuelean — de la 25 la 50 de milioane de dolari.

Nicolae Maduro președintele Venezuelei

Nicolae Maduro președintele Venezuelei. sursa: Facebook

Maduro afirmă însă că acțiunile americane reprezintă doar o încercare mascată de a-l îndepărta de la putere. „Statele Unite nu luptă împotriva traficului de droguri, ci împotriva independenței Venezuelei”, a declarat liderul socialist într-un discurs televizat. Principalii lideri ai opoziției venezuelene sunt tot mai divizați în privința acțiunilor americane. Unii văd o eventuală intervenție militară ca pe o șansă de eliberare, în timp ce alții se tem că ar declanșa un nou conflict în regiune.

În Congresul SUA, mai mulți legislatori democrați și-au exprimat îngrijorarea cu privire la legalitatea și transparența atacurilor desfășurate deja asupra presupuselor nave de droguri.

 

