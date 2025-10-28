Venezuela rupe cooperarea energetică cu Trinidad - Tobago și acuză amestecul SUA

Guvernul din Venezuela a anunţat luni decizia de a suspenda toate acordurile de cooperare energetică în materie de gaze cu vecina sa, Trinidad - Tobago, inclusiv cele semnate în 2015 şi reînnoite în acest an.

Măsura vine în contextul escaladării tensiunilor regionale, cauzate în special de cooperarea Trinidad - Tobago cu forţele militare ale Statele Unite.

Oficialii venezueleni acuză Port of Spain-ul că a adoptat o poziţie ostilă şi că „a permis ca teritoriul său să fie folosit ca bază pentru operaţiuni militare americane”.

Acordul de energie în discuţie, încheiat între Venezuela şi Trinidad - Tobago în 2015, prevedea explorarea şi dezvoltarea în comun a resurselor de gaze naturale în zona maritimă comună.

Acesta fusese reînnoit în acest an, însă oficialii venezueleni susţin că, în lumina “tentativelor de subminare” a relaţiilor bilaterale, cooperarea nu mai poate continua.

Pe de altă parte, Trinidad - Tobago, care se confruntă cu provocarile sectorului energetic, fusese văzută ca un potenţial partener cheie pentru exploatarea unui zăcământ major de gaze aflat în apele venezuelene — printre acestea fiind câmpul denumit “Dragon”.

Delcy Rodríguez, vice-preşedinte al Venezuelei şi ministru al petrolului, a declarat la televiziunea de stat că Trinidad & Tobago “a adoptat un comportament ostil” şi că „Prim-ministrul s-a alăturat agendei de război a Statelor Unite”.

Mai precis, spunea:

„Prim-ministrul din Trinidad a decis să se alăture agendei belicoase a Statelor Unite.”

Rodríguez a anunţat intenţia de a solicita preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro denunţarea acordului respectiv, invocând articolul 13, numărul 3 din respectivul tratat care permite denunţarea.

De asemenea, oficialul venezuelean susţine că în regiune s-ar derula „operaţiuni sub steag fals” şi că participarea Trinidad - Tobago la acestea în cooperare cu CIA ar constitui o „provocare militară”.

Guvernul din Trinidad - Tobago, condus de Kamla Persad‑Bissessar, a precizat că relaţia ţării sale cu Venezuela nu este singular dependentă şi că are propriile planuri de creştere economică, atât în sectorul energetic, cât şi în alte sectoare.

Analiştii evidenţiază că decizia Venezuelei pune sub semnul întrebării proiecte majore de gaze, precum câmpul Dragon, estimat la circa 4 trilioane de picioare cubice (tcf) de gaze, care ar fi trebuit să furnizeze gaze către planta Atlantic LNG din Trinidad - Tobago.

Tensiunea escaladată are la bază câteva elemente: prezenţa în apele caraibiene a navei americane USS Gravely, care a acostat în Trinidad - Tobago între 26-30 octombrie pentru exerciţii navale comune; cooperarea militară a insulei cu Statele Unite; licenţa americană acordată recent companiei trinidadiene pentru a negocia un parteneriat cu Venezuela; precum şi implicarea Venezuelei în acuzaţii de ingerinţă externă.

Pentru Venezuela, suspendarea acordului cu Trinidad - Tobago reprezintă un semnal politic major în regiunea Caraibelor – un avertisment adresat ţărilor vecine în contextul în care Caracas acuză Washington-ul de planuri de a interveni în America Latină sub pretextul combaterii traficului de droguri.

Decizia Venezuelei de a suspenda cooperarea energetică cu Trinidad - Tobago marchează un moment de fricţiune diplomatică între două ţări vecine, pe fundalul unei mai ample confruntări geopolitice între Statele Unite şi America Latină.

Rămâne de văzut cum vor evolua relaţiile bilaterale şi dacă vor exista căi de dialog pentru rezolvarea tensiunilor, în condiţiile în care sectorul energiei devine un element central al acestei dispute.