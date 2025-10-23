SUA, două lovituri aeriene contra narco-teroriștilor, în Pacificul de Est

Statele Unite au efectuat două lovituri aeriene asupra unor ambarcațiuni pe care le-au considerat implicate în trafic de droguri în Oceanul Pacific de Est, rezultat în care au fost ucise cinci persoane, a anunțat secretarul apărării Pete Hegseth.

Operațiunile, care au avut loc la rândul lor în cursul a două zile consecutive — o lovitură marți și alta miercuri — marchează extinderea campaniei militare a administrației față de vasele suspectate de trafic, campanie care până acum avusese loc în special în Marea Caraibilor.

Potrivit lui Hegseth, prima lovitură a avut loc marți și a dus la moartea a două persoane, iar o a doua lovitură, efectuată miercuri, a ucis trei persoane.

Oficialul a afirmat că ambele vase erau considerate de „o organizație teroristă desemnată” și se aflau pe rute cunoscute pentru traficul de droguri. Hegseth a publicat și imagini video scurte care par să arate explozia și scufundarea navelor.

Despre prima operațiune, Hegseth a scris pe platforma X (fost Twitter):

„Ieri, la ordinul președintelui Trump, Departamentul Războiului a efectuat o lovitură cinetică letală asupra unei ambarcațiuni operată de o Organizație Teroristă Desemnată și care desfășura narco-trafic în Pacificul de Est.”

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific. The vessel was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/BayDhUZ4Ac — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 22, 2025

El a adăugat:

„Ambarcațiunea era cunoscută de serviciile noastre de informații ca fiind implicată în contrabandă ilicită de narcotice, circula pe o rută cunoscută de narco-trafic și transporta narcotice.”

Hegseth a mai spus:

„Ambii teroriști au fost uciși și niciun forțelor americane nu a fost rănit în această lovitură.”

Președintele Donald Trump a declarat reporterilor că administrația sa are autoritatea legală de a efectua aceste lovituri, susținând că fiecare ambarcațiune neutralizată „salvează” vieți în Statele Unite.

El a spus că operațiunile ar putea fi extinse și la ținte terestre și că va informa probabil Congresul înaintea unor lovituri pe uscat.

Critici și reacții internaționale au apărut imediat. Senatorul Adam Schiff a scris pe X:

„Încă o lovitură militară ilegală asupra unei bărci — de data aceasta în Pacific — extinzând campania letală a administrației către un alt ocean.”

Oficialii din Columbia au exprimat preocupări, iar guvernul columbian a solicitat încetarea acestor atacuri; președintele columbian Gustavo Petro a declarat că informațiile despre originea vaselor și circumstanțele morților rămân neclare.

Pentagonul, prin declarațiile lui Hegseth, a afirmat că vasele erau „transportând cantități substanțiale de narcotice” și că una dintre înregistrări arată pachete care pluteau după explozie, unele distruse ulterior cu rachete.

Totuși, oficialii nu au oferit date concrete despre originea exactă a vaselor sau probele care atestă apartenența celor vizați la grupări teroriste; analiști și experți juridici au pus sub semnul întrebării de ce atacurile au fost efectuate de forțe militare în locul agențiilor de aplicare a legii maritime, precum Paza de Coastă.

Aceste două lovituri sunt, conform relatărilor oficiale, a opta și a noua operațiune în cadrul unei campanii care a început luna trecută şi care a vizat anterior ambarcațiuni în Caraibe.

Administrația americană afirmă că acțiunile vizează rețele care trimit droguri, inclusiv fentanyl, pe teritoriul SUA; criticii cer însă transparență și clarificări legale.