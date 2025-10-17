Navă implicată în trafic de droguri, lovită de o dronă a Statelor Unite, în Caraibe

O dronă a armatei Statelor Unite a efectuat joi un atac asupra unei nave implicate în traficul de droguri în Marea Caraibilor, potrivit unui oficial american citat de Fox News.

Incidentul, produs în apele internaționale, a lăsat doi sau trei supraviețuitori, iar forțele americane au lansat o operațiune de căutare și salvare.

Este prima dată când sunt raportați supraviețuitori de la începutul campaniei americane de atacuri împotriva navelor suspectate implicate în contrabandă.

Oficialul american, citat de Fox News sub protecția anonimatului, a declarat că nava vizată era „mare” și se afla parțial scufundată în momentul în care a fost localizată după atac.

Aceasta opera în apele internaționale din Marea Caraibilor, o zonă frecvent utilizată pentru transportul de droguri provenite din America de Sud.

„S-a estimat că la bord se aflau două până la trei persoane care au supraviețuit loviturii, dar nu se cunoaște starea lor de sănătate”, a spus oficialul.

Armata SUA a trimis echipamente de căutare și salvare, inclusiv un elicopter, însă nu este clar dacă persoanele au fost recuperate.

Deocamdată, nu există informații privind eventuale victime confirmate sau identitatea celor implicați. Oficialii americani nu au oferit detalii suplimentare despre locația exactă a incidentului.

Conform Reuters, atacul de joi este cel puțin al șaselea incident cunoscut de acest tip, parte a unei campanii militare desfășurate de Statele Unite împotriva navelor suspectate că transportă droguri.

Această serie de atacuri, despre care s-au oferit puține informații publice, a început luna trecută și reprezintă o intensificare a eforturilor de combatere a traficului maritim.

Incidentul de joi este prima situație în care au fost raportați supraviețuitori. De asemenea, agenția a menționat că atacurile sunt efectuate de forțele americane în apele internaționale, ca parte a unei campanii de aplicare a legilor antidrog la nivel global.

Președintele Donald Trump a indicat anterior, în mesajele sale publice, că politica administrației sale include măsuri militare împotriva cartelurilor internaționale.

Într-o postare pe rețeaua sa Truth Social, el a făcut referire la țintirea „navelor venezuelene de trafic de droguri”.

Atacurile recente cu drone evidențiază extinderea utilizării acestor aparate în misiuni de combatere a traficului internațional de droguri.

Operațiunile din Caraibe fac parte dintr-o strategie mai amplă de monitorizare a rutelor maritime utilizate de rețelele de contrabandă din America Latină.

Deși Pentagonul nu a emis un comunicat public despre incident, sursele americane au precizat că atacurile sunt desfășurate în conformitate cu legislația internațională și cu obiectivul de a întrerupe fluxurile de droguri către Statele Unite.

Reuters a subliniat că aceste acțiuni au loc într-un context mai amplu de intensificare a politicilor de securitate regională. Campania actuală arată modul în care tehnologia dronelor a devenit un instrument esențial în eforturile Statelor Unite de a combate rețelele transnaționale de crimă organizată.