International

Navă implicată în trafic de droguri, lovită de o dronă a Statelor Unite, în Caraibe

Navă implicată în trafic de droguri, lovită de o dronă a Statelor Unite, în Caraibe
O dronă a armatei Statelor Unite a efectuat joi un atac asupra unei nave implicate în traficul de droguri în Marea Caraibilor, potrivit unui oficial american citat de Fox News.

Incidentul, produs în apele internaționale, a lăsat doi sau trei supraviețuitori, iar forțele americane au lansat o operațiune de căutare și salvare.

Este prima dată când sunt raportați supraviețuitori de la începutul campaniei americane de atacuri împotriva navelor suspectate implicate în contrabandă.

Drona americană viza o navă de dimensiuni mari

Oficialul american, citat de Fox News sub protecția anonimatului, a declarat că nava vizată era „mare” și se afla parțial scufundată în momentul în care a fost localizată după atac.

Aceasta opera în apele internaționale din Marea Caraibilor, o zonă frecvent utilizată pentru transportul de droguri provenite din America de Sud.

„S-a estimat că la bord se aflau două până la trei persoane care au supraviețuit loviturii, dar nu se cunoaște starea lor de sănătate”, a spus oficialul.

Armata SUA a trimis echipamente de căutare și salvare, inclusiv un elicopter, însă nu este clar dacă persoanele au fost recuperate.

harta zona Caraibe

harta zona Caraibe / sursa foto: captură video

Deocamdată, nu există informații privind eventuale victime confirmate sau identitatea celor implicați. Oficialii americani nu au oferit detalii suplimentare despre locația exactă a incidentului.

Atacuri SUA împotriva navelor implicate în contrabandă

Conform Reuters, atacul de joi este cel puțin al șaselea incident cunoscut de acest tip, parte a unei campanii militare desfășurate de Statele Unite împotriva navelor suspectate că transportă droguri.

Această serie de atacuri, despre care s-au oferit puține informații publice, a început luna trecută și reprezintă o intensificare a eforturilor de combatere a traficului maritim.

Incidentul de joi este prima situație în care au fost raportați supraviețuitori. De asemenea, agenția a menționat că atacurile sunt efectuate de forțele americane în apele internaționale, ca parte a unei campanii de aplicare a legilor antidrog la nivel global.

atacuri cu drona, in Caraibe

atacuri cu drona, in Caraibe / sursa foto: captură video

Președintele Donald Trump a indicat anterior, în mesajele sale publice, că politica administrației sale include măsuri militare împotriva cartelurilor internaționale.

Într-o postare pe rețeaua sa Truth Social, el a făcut referire la țintirea „navelor venezuelene de trafic de droguri”.

Dronele, folosite în operațiunile SUA împotriva cartelurilor

Atacurile recente cu drone evidențiază extinderea utilizării acestor aparate în misiuni de combatere a traficului internațional de droguri.

Operațiunile din Caraibe fac parte dintr-o strategie mai amplă de monitorizare a rutelor maritime utilizate de rețelele de contrabandă din America Latină.

Deși Pentagonul nu a emis un comunicat public despre incident, sursele americane au precizat că atacurile sunt desfășurate în conformitate cu legislația internațională și cu obiectivul de a întrerupe fluxurile de droguri către Statele Unite.

Reuters a subliniat că aceste acțiuni au loc într-un context mai amplu de intensificare a politicilor de securitate regională. Campania actuală arată modul în care tehnologia dronelor a devenit un instrument esențial în eforturile Statelor Unite de a combate rețelele transnaționale de crimă organizată.

