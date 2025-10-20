Accident de avion la aterizare, în Hong Kong. Două persoane au murit

Două persoane au murit pe aeroportul din Hong Kong, China, după ce un avion cargo a lovit un vehicul la sol în timpul aterizării, a ieșit de pe pistă și s-a prăbușit în mare. „Aeronava a intrat în coliziune cu mașina de patrulare și a împins-o în mare”, a anunțat Steven Yiu, directorul executiv al operațiunilor aeroportuare al HKIA.

Avionul Boeing 747, operat de compania turcă ACT Airlines, a aterizat pe Aeroportul Internațional din Hong Kong în jurul orei 3:50 dimineața, venind de la Dubai, au anunțat autoritățile. Aeronava fusese închiriată de la Emirates, companie cu zboruri lungi și sediul în Dubai.

„Din păcate, în acel moment se afla acolo o mașină de patrulare a securității aeroportului. Aeronava a intrat în coliziune cu mașina de patrulare și a împins-o în mare”, a declarat Steven Yiu, directorul executiv al operațiunilor aeroportuare al HKIA. Cei doi angajați care erau în mașină au murit, potrivit CNN.

Cei patru membri ai echipajului aflați la bordul avionului au fost transportați la spitalele locale pentru îngrijiri medicale.

Emirates a transmis că avionul de marfă Boeing 747, care zbura sub numărul EK9788, era închiriat cu echipaj și operat de ACT Airlines. În cazul închirierilor cu echipaj, compania care oferă aeronava se ocupă și de echipaj, întreținere și asigurare. Emirates a mai transmis că la bord nu se afla marfă.

❗️🇦🇪🛬🇭🇰 - Fresh video footage has emerged showing the dramatic moment an Air ACT Boeing 747-481 cargo plane, operating as Emirates SkyCargo flight EK9788 from Dubai, skidded off the northern runway (07L) and plunged into the sea during landing at Hong Kong International Airport… pic.twitter.com/2wGNXpTgHu — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 20, 2025

Posturile locale de televiziune din Hong Kong au difuzat imagini cu avionul parțial scufundat lângă marginea digului aeroportului. Partea din față și cabina de pilotaj erau vizibile deasupra apei, în timp ce coada părea ruptă.

Accidentul s-a produs pe pista nordică a aeroportului din Hong Kong, unul dintre cele mai aglomerate din Asia. Această pistă a fost închisă, însă celelalte două rămân operaționale.

Deși este unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume, accidentele aviatice mortale sunt rare la Aeroportul Internațional Hong Kong, situat pe o insulă la aproximativ 32 km vest de districtul Central al centrului financiar asiatic.

În 1999, un accident grav a dus la moartea a cel puțin două persoane și la rănirea a peste 200, după ce un avion al companiei China Airlines a aterizat cu botul ridicat în timpul unui taifun, la doar un an de la deschiderea oficială a aeroportului.