Nicușor Dan, întâlnire secretă cu Bolojan și Grindeanu pe pensiile magistraților. Ce s-a discutat la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit marți dimineață cu liderii coaliției de guvernare, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, în încercarea de a găsi un consens privind Legea pensiilor magistraților, potrivit unor surse politice. În cursul zilei, președintele ar putea purta discuții cu reprezentanții sistemului de justiție.

Varianta politică acceptată, potrivit surselor guvernamentale, prevede plafonarea pensiei la 70% din ultimul venit net, cu o perioadă de tranziție de 12 ani pentru atingerea vârstei standard de pensionare de 65 de ani. Există disponibilitatea unor lideri politici de a extinde perioada de tranziție la 15 ani, dacă se ajunge la un acord cu toate părțile implicate.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că social-democrații vor susține o soluție negociată de președintele Nicușor Dan, dar cer flexibilitate din partea magistraților. În caz contrar, PSD ar susține plafonarea pensiei la 70% din ultimul venit net, cu o perioadă de tranziție de 10 ani.

Premierul Ilie Bolojan și liderii coaliției intenționează să vină în Parlament în jurul datei de 25 noiembrie pentru asumarea răspunderii Guvernului, dacă negocierile vor permite acest lucru.

Proiectul de lege trebuie transmis CSM pentru avizare, care are la dispoziție 30 de zile pentru un răspuns pozitiv sau negativ. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a precizat că reforma va păstra cuantumul pensiei la 70% din venitul salarial, iar modificările se vor referi exclusiv la perioada de tranziție.

Săptămâna trecută, președintele Nicușor Dan a organizat o întâlnire la Palatul Cotroceni cu partidele și reprezentanții sistemului judiciar, care a durat peste trei ore și s-a încheiat fără acord. Principalele blocaje au vizat cuantumul pensiei și perioada de tranziție. Guvernul propunea 70% din salariul net, în timp ce magistrații solicitau până la 98% din salariul net, cu o perioadă de tranziție de 18 ani. Coaliția a respins aceste solicitări, dar a acceptat discuții pentru o perioadă intermediară de maximum 15 ani.

O parte dintre liderii coaliției consideră că este posibilă pierderea unei sume de peste 230 de milioane de euro din PNRR dacă proiectul nu este finalizat până la 28 noiembrie, data-limită pentru îndeplinirea jaloanelor privind pensiile speciale.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că proiectul privind pensiile magistraților, elaborat după ce Curtea Constituțională a respins forma inițială, trebuie prezentat în această săptămână:

„În prima parte a săptămânii trebuie să facem asta, ca să existe o perioadă rezonabilă de timp în aşa fel încât CSM să ne poată da un aviz în forma în care vor considera de cuviinţă. Şi buna-credinţă şi colaborarea loială se vor vedea şi din termenul în care se va da un răspuns la cererea de aviz a Guvernului pe proiect, în aşa fel încât să îndeplinim condiţiile ca în termenul cel mai scurt posibil, rezonabil, să propunem din nou acest proiect pentru ca el să devină lege.

Dacă facem asta până pe data de 28 nu mai avem probleme legate de pierderea banilor din PNRR, cel puţin în totalitate. Poţi să ai anumite penalizări, la fel se întâmplă şi cu celelalte jaloane şi asta trebuie să facem. Vom tranşa toate detaliile acestui proiect şi după ce va fi o decizie a coaliţiei îl vom anunţa.”

Bolojan a a mai spus că, dacă reforma pensiilor magistraților ar fi depins exclusiv de Guvern, proiectul ar fi fost finalizat deja:

„Gândiţi-vă că ceea ce s-a întâmplat la Curtea Constituţională, ceea ce se întâmplă în zona pensiilor de magistraţi nu depinde exclusiv de Guvern.

Dacă depindea exclusiv de Guvern, am fi închis jalonul de mult, cu propunerea pe care am făcut-o ca pensiile să fie aduse la o valoare rezonabilă, am spus de 70% din ultimul salariu net şi de asemenea să existe o perioadă de 10 ani de tranziţie între prevederile actuale care le permit să iasă la pensie la 48 de ani, de exemplu, şi perioada în care ieşi la pensie în mod obligatoriu la 65 de ani, eventual dacă vrei să ieşi ceva mai repede, cu 7 ani de zile, ai nişte penalizări. Ceea ce am propus, consider că a fost un proiect care este just, este corect, este respectuos faţă de magistraţi, faţă de ceea ce se întâmplă în Europa şi în România.”