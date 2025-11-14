Politica

Bolojan, despre pensiile magistraților: Săptămâna viitoare vom repune proiectul

Comentează știrea
Bolojan, despre pensiile magistraților: Săptămâna viitoare vom repune proiectulIlie Bolojan. Sursă foto: gov.ro
Din cuprinsul articolului

Premierul Ilie Bolojan a declarat într-un interviu pentru Radio Europa Liberă că noul proiect privind pensiile magistraţilor, elaborat după ce Curtea Constituţională a respins forma iniţială, va fi prezentat la începutul săptămânii viitoare. Șeful Executivului a subliniat că proiectul va fi transmis la timp pentru ca CSM să emită un aviz.

Bolojan a anunțat că proiectul privind pensiile magistraţilor va fi repus săptămâna viitoare

Premierul Ilie Bolojan a declarat într-un interviu pentru Radio Europa Liberă că proiectul va fi prezentat în prima parte a săptămânii viitoare, pentru ca CSM să poată oferi un aviz în forma considerată corespunzătoare.

” Dacă facem asta până pe data de 28 nu mai avem probleme legate de pierderea banilor (din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă – n.r.), cel puţin în totalitate. Poţi să ai anumite penalizări, la fel se întâmplă şi cu celelalte jaloane şi asta trebuie să facem” a declarat Premierul României.

Acesta a precizat că respectarea termenelor este esenţială pentru a evita pierderea banilor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă și pentru ca proiectul să fie propus din nou pentru a deveni lege.

Meghan Markle ar putea rămâne fără serialul Netflix. Decizia se ia de Crăciun
Meghan Markle ar putea rămâne fără serialul Netflix. Decizia se ia de Crăciun
Isărescu, cere „precauție” față de creșterea salariului minim. Ce spune despre cursul leu-euro și creșterea TVA
Isărescu, cere „precauție” față de creșterea salariului minim. Ce spune despre cursul leu-euro și creșterea TVA

Proiectul va fi anunțat după decizia Coaliției

Ilie Bolojan a declarat că toate detaliile proiectului vor fi stabilite la începutul săptămânii viitoare, iar decizia finală a coaliţiei va fi comunicată după această tranşare, cu termen până marţi.

pensiile magistraților

pensiile magistraților / sursa foto: dreamstime.com

Bolojan a subliniat că, dacă reforma pensiilor magistraţilor ar fi depins exclusiv de Guvern, aceasta ar fi fost implementată deja, evidenţiind complexitatea procesului legislativ.

Bolojan a explicat că reforma pensiilor magistraţilor nu depinde exclusiv de Guvern

Bolojan a explicat că deciziile privind pensiile magistraţilor implică factori externi Guvernului și că, dacă ar fi depins exclusiv de Executiv, jalonul ar fi fost închis deja.

Șeful Executivului a precizat că propunerea făcută vizează stabilirea unui prag de 70% din ultimul salariu net și o tranziţie de 10 ani între vechile prevederi și pensia obligatorie la 65 de ani, cu eventuale penalizări pentru ieșirea anticipată

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:26 - Trei membri ai rețelei rezerviștilor SRI și SIE, arestați
16:21 - Consumatorii din Sectorul 5, fără gaze din cauza unei conducte avariate de lucrătorii Apa Nova
16:15 - CSM acuză atacuri ale ONG-urilor la adresa ICCJ și susține că politicienii manipulează opinia publică
16:06 - Primele rezultate ale autopsiei în cazul fetiței moarte la o clinică stomatologică. Medicii, anchetați de două Colegii
15:59 - Ilie Bolojan indică singura condiție pentru ca actuala coaliție să funcționeze
15:53 - Washingtonul susține reformele în justiția de la Chișinău. Noi angajamente anunțate

HAI România!

Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn

Proiecte speciale