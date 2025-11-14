Bolojan, despre pensiile magistraților: Săptămâna viitoare vom repune proiectul

Premierul Ilie Bolojan a declarat într-un interviu pentru Radio Europa Liberă că noul proiect privind pensiile magistraţilor, elaborat după ce Curtea Constituţională a respins forma iniţială, va fi prezentat la începutul săptămânii viitoare. Șeful Executivului a subliniat că proiectul va fi transmis la timp pentru ca CSM să emită un aviz.

” Dacă facem asta până pe data de 28 nu mai avem probleme legate de pierderea banilor (din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă – n.r.), cel puţin în totalitate. Poţi să ai anumite penalizări, la fel se întâmplă şi cu celelalte jaloane şi asta trebuie să facem” a declarat Premierul României.

Acesta a precizat că respectarea termenelor este esenţială pentru a evita pierderea banilor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă și pentru ca proiectul să fie propus din nou pentru a deveni lege.

Ilie Bolojan a declarat că toate detaliile proiectului vor fi stabilite la începutul săptămânii viitoare, iar decizia finală a coaliţiei va fi comunicată după această tranşare, cu termen până marţi.

Bolojan a subliniat că, dacă reforma pensiilor magistraţilor ar fi depins exclusiv de Guvern, aceasta ar fi fost implementată deja, evidenţiind complexitatea procesului legislativ.

Șeful Executivului a precizat că propunerea făcută vizează stabilirea unui prag de 70% din ultimul salariu net și o tranziţie de 10 ani între vechile prevederi și pensia obligatorie la 65 de ani, cu eventuale penalizări pentru ieșirea anticipată