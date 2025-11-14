Bolojan propune închiderea companiilor de stat care pierd constant bani

Premierul Ilie Bolojan a anunțat. într-un interviu la Europa Liberă, că Guvernul intenționează să lichideze companiile de stat care înregistrează pierderi constante, considerându-le „găuri negre” pentru banii publici. Șeful Executivului a precizat că săptămâna viitoare va fi prezentată lista firmelor vizate, menționând că CFR Marfă, care raportează pierderi semnificative de ani de zile, se va afla printre acestea.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că România riscă să piardă sute de milioane de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă dacă nu asigură numiri transparente şi profesioniste la conducerea companiilor de stat.

”Am cerut tuturor ministerelor o etapizare şi o programare cât se poate de clară cu finalizarea acestor proceduri de selectarea conducerii în aşa fel încât să îndeplinim acest jalon”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că în aproape 50 de companii nu sunt respectate procedurile legale de desemnare a conducerii, iar Guvernul va finaliza procedurile de lichidare pentru firmele cu pierderi cronice şi pasive mai mari decât activul.

Premierul Bolojan a subliniat că problema României în conducerea companiilor de stat nu ține de condiționările europene, ci este una de fond, legată de modul în care sunt gestionate activele importante ale țării.

Bolojan a explicat că performanța acestor companii influențează veniturile statului, calitatea serviciilor și prețurile plătite de cetățeni, menționând hidroenergia, transportul de gaze și electricitate, căile ferate și drumurile ca exemple de domenii critice.

Acesta a afirmat că ministrul Radu Miruță dispune de suficiente elemente clare pentru a depune plângerea penală împotriva companiei Romarm.

Premierul a precizat că, deși nu deține toate datele momentan, există indicii că selecțiile efectuate în companie nu au fost corecte și că trebuie stabilită responsabilitatea dacă legea a fost încălcată.