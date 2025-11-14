Dosarele salariaților în Reges. Ce vezi și cum îți verifici angajatorul. Se apropie termenul limită

Reges-Online este noua platformă digitală care înlocuiește aplicația Revisal pentru Registrul General de Evidență a Salariaților. Conform H.G. 295/2025, toți angajatorii din România trebuie să folosească Reges-Online pentru gestionarea datelor angajaților.

Termenul-limită pentru transmiterea tuturor datelor, anunțat de ministrul Muncii Florin Manole, este 31 decembrie 2025: „Îndemn toți angajatorii să facă demersurile necesare ca până la sfârșitul anului să se înscrie în noua platformă. Reges-Online nu este un instrument perfect, dar este unul util și modern pentru toți angajatorii, iar tranziția trebuie să fie una firească și echilibrată”.

Platforma permite administrarea contractelor de muncă exclusiv online, eliminând problemele tehnice și riscurile asociate sistemului vechi, cum ar fi pierderea bazei de date sau fișierele neactualizate.

Reges-Online este administrat de Inspecția Muncii și centralizează informații despre încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă. Salariații pot accesa direct datele lor, pot descărca extrase oficiale și primesc notificări la modificările operate de angajatori, în timp ce autoritățile beneficiază de o bază de date unică și actualizată în timp real.

Toți angajatorii care au cel puțin un salariat trebuie să utilizeze Reges-Online. Aceasta include persoane juridice sau fizice (SRL, SA, PFA cu angajați), organizații non-profit, cabinete individuale, instituții publice și entități internaționale acreditate în România. Excepția se aplică doar pentru cei care au contracte de mandat. Angajatorii nou-înființați după 31 martie 2025 sau care nu aveau Revisal completat vor folosi direct Reges-Online.

Nerespectarea obligațiilor în Reges-Online atrage amenzi între 5.000 și 10.000 de lei pentru completarea incompletă sau incorectă a datelor. Pentru nefinalizarea tranziției complete de la Revisal până la 31 decembrie 2025, amenda este între 15.000 și 20.000 de lei.

Inspectorii de muncă aplică sancțiuni contravenționale, iar respectarea termenelor pentru transmiterea datelor este obligatorie: înregistrarea unui contract de muncă înainte de începerea activității, raportarea modificării salariului sau funcției în maximum 20 de zile lucrătoare, înregistrarea suspendărilor la debutul acestora etc.

Platforma aduce modificări semnificative:

-Platformă online, acces direct prin browser, fără instalarea unui program local și cu actualizări centralizate.

-Informații suplimentare despre angajați: locul și tipul muncii (fix, mobil, telemuncă), repartizarea programului, detașări interne și internaționale, suspendări ale contractelor și cauzele acestora, identificarea utilizatorului în cazul muncii temporare, salariul de bază și alte drepturi salariale.

-Acces direct pentru salariați: posibilitatea de a vizualiza contractele, a descărca extrase oficiale și a primi notificări la fiecare modificare.

-Centralizare automată: datele firmei se preiau din Registrul Comerțului și alte registre oficiale, reducând introducerea manuală.

-Securitate și stocare centralizată: serverele Inspecției Muncii păstrează datele, eliminând riscurile tehnice ale Revisalului.

Contul se creează de reprezentantul legal sau de o persoană împuternicită. Autentificarea se poate face prin:

-ROeID – identitate digitală;

-Certificat digital calificat – semnătură electronică;

-Temporar, la ghișeul ITM (soluție limitată, doar pentru cei care nu pot folosi ROeID sau certificatul digital).

-Firme înregistrate la ONRC: acces automat prin verificarea calității de reprezentant legal.

-Entități neînregistrate: încărcarea documentelor constitutive și de reprezentare.

-Împuterniciți: încărcarea documentelor care dovedesc împuternicirea (notarială sau contract de prestări servicii).

-Sucursalele sau punctele de lucru fără personalitate juridică pot gestiona registrul doar dacă li se delegă competența completă pentru contracte și transmiterea datelor.

Angajatorul poate alege:

-Gestionare internă: salariați desemnați oficial prin decizie internă;

-Externalizare: prestatori autorizați (firmă de contabilitate, HR, expert contabil).

-Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor rămâne la angajator, iar prelucrarea respectă GDPR.

Platforma permite delegarea accesului unui angajat sau prestator extern. Procedura include:

-Alegerea tipului delegatului (angajat sau prestator);

-Introducerea identificatorului delegatului (CNP sau CUI/CIF);

-Confirmarea declarației pe propria răspundere privind legalitatea delegării.

-După transmiterea formularului, delegatul primește acces conform parametrilor stabiliți.

Salariații și foștii salariați pot crea cont și accesa:

-Contractele de muncă;

-Extrase oficiale privind vechimea în muncă și istoricul profesional;

-Notificări la modificările din registru.

Dacă nu utilizează Reges, documentele pot fi obținute de la angajator, terminalele ITM sau ghișeele inspectoratului.

Reges-Online nu înlocuiește dosarul personal. Angajatorii trebuie să păstreze:

-Contracte de muncă și acte adiționale;

-Documente de studii;

-Fișa postului;

C-ereri/concedii;

-Sancțiuni și fișe de instruire;

-Adeverințe de vechime.

La încetarea contractului, angajatorul trebuie să elibereze salariatului adeverința de vechime și extrasul din registru.