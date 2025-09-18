Trecerea de la Revisal la Reges-Online, amânată. Companiile au timp să se adapteze noilor cerințe

Companiile din România se vor putea adapta noilor cerințe legate de platforma Reges-Online până la începutul anului viitor. După valul de nemulțumiri venite din sectorul resurselor umane, Guvernul României a decis să amâne trecerea de la Revisal până pe 1 ianuarie. În acest context, Executivul a motivat că amânarea este necesară pentru a asigura o funcționare stabilă a noului registru registru electronic și pentru a facilita o tranziție fără probleme pentru mediul de afaceri.

Amânarea trecerii la Reges-Online le oferă angajatorilor câteva luni în plus pentru a integra fluxurile interne, a testa accesul în sistem și a instrui personalul din departamentele de HR. Această întârziere reduce riscul de sancțiuni cauzate de erori tehnice sau întârzieri în autorizarea conturilor și permite o planificare etapizată a migrării, fără a bloca angajările sau modificările contractuale la final de an.

În același timp, companiile care au amânat pregătirile nu mai pot invoca lipsa timpului. În următoarea perioadă, acestea vor fi nevoite să pună accent pe standardizarea procedurilor și pe simulări.

Pentru salariați, amânarea elimină riscul de a fi prinși între două sisteme în perioadele cu modificări de contracte sau angajări intense. Accesul online la istoricul de muncă și la extrasele din registru rămâne obiectivul principal, însă implementarea completă se va realiza după 1 ianuarie 2026.

Până atunci, angajații trebuie să fie informați clar de către angajatori despre canalele utilizate pentru actualizări și despre termenele de operare a modificărilor contractuale, pentru a evita confuziile legate de vechime sau suspendări.

Amânarea le oferă autorităților fereastra necesară pentru consolidarea infrastructurii, asigurarea interoperabilității cu bazele de date naționale și publicarea ghidurilor oficiale de utilizare.

Tot în această perioadă se poate calibra relația operativă dintre Inspecția Muncii, angajatori și furnizorii de soluții software, pentru ca raportările în timp real și trasabilitatea modificărilor să funcționeze fără probleme la momentul implementării.

Dincolo de nemulțumirile angajatorilor, implementarea corectă a platformei Reges-Online ar putea aduce câștiguri importante pentru piața muncii: proceduri mai rapide de angajare, evidență transparentă a modificărilor contractuale și acces facil al salariaților la documentele care le atestă vechimea.

La începutul săptămânii, Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii a înaintat solicitări oficiale către Guvern, Ministerul Muncii și Inspecția Muncii, prin care a cerut amânarea termenului de implementare a platformei Reges-Online. Potrivit organizației, măsura era necesară pentru a le oferi angajatorilor timpul necesar adaptării la noul sistem și pentru a preveni blocajele administrative.

„În numele a 4.657 de angajatori și peste 42.000 de salariați, am transmis o cerere fermă de prelungire a termenului de conformare prevăzut de art. 11 din HG nr. 295/2022, până la 31 decembrie 2025”, anunța UNELM.