Muncitorii din România, atrași de mirajul Dubaiului: Cei care plecau altădată către Italia și Spania se îndreaptă acum către țările arabe

Muncitorii românii preferă tot mai mult zonele prospere din Orientul Mijlociu, unde nivelul redus al taxelor, uneori chiar inexistent, le oferă șansa de a obține salarii atractive. În ultima perioadă, numărul celor care au ales să plece la muncă în Dubai sau Qatar a crescut semnificativ. Cristina Vajda, reprezentant Dala HR, afirmă că interesul muncitorilor pentru țări precum Italia sau Spania a scăzut semnificativ.

Potrivit specialistul în recrutare, angajatorii din Dubai sunt constant în căutarea forței de muncă.

„Românii vor să mai plece în străinătate, dar numărul lor este mai mic. Din ce am observat pe piață, sunt tot mai puțini. Cei care plecau altădată către Italia și Spania se îndreaptă acum către țările arabe. Este mare cerere pentru Qatar și Dubai. Din partea angajatorilor de acolo, cererea este la fel de mare. Au nevoie de foarte mulți oameni”, ne-a spus Cristina Vajda, reprezentant Dala HR.

Pe lângă salariile generoase, companiile le oferă transport, cazare și masă.

„De obicei, locurile de muncă în străinătate vin cu cazare, cel puțin, dacă nu și cu masă și transport. Sunt însă și firme care plătesc transportul din România în țara lor, dar există și companii din străinătate care nu acoperă costul transportului. Cei care pleacă știu pe câți bani, salariul fiind menționat în contract, iar procedura este făcută în mod transparent”, adaugă ea.

Pentru a lucra legal în Dubai, românii au nevoie de viză de muncă, iar obținerea acesteia este strâns legată de angajator. Primul pas este semnarea unui contract de muncă cu o companie din Emiratele Arabe Unite. Fără acesta, nu se poate solicita viza.

„E nevoie de o viză care se obține în șapte zile. Dacă ai loc de muncă asigurat acolo, te poți duce direct”, adaugă ea.

După semnarea contractului, angajatorul depune actele necesare la autoritățile din Dubai. Viza se eliberează, de regulă, în aproximativ șapte zile, deși termenul poate varia în funcție de domeniul de activitate și de documentația depusă.

Pentru obținerea vizei, muncitorii trebuie să pună la dispoziție pașaport valabil, contractul de muncă, fișă medicală și, uneori, cazier judiciar. Multe companii asistă candidații în pregătirea și depunerea documentelor.

Odată ajunși în Dubai, românii primesc permis de rezidență și card de muncă, care le permit accesul la servicii medicale și alte beneficii. În plus, angajatorii acoperă de regulă cazarea, transportul și, în unele cazuri, masa, sporind astfel venitul efectiv al muncitorilor.

„Majoritatea muncitorilor se îndreaptă către sectorul construcțiilor din Dubai sau Qatar, unde cererea este destul de mare. De asemenea, cei care evită țările arabe preferă să plece în Germania sau Olanda”, mai spune Cristina Vajda.

Pentru a evita capcanele, cei care vor să plece la muncă în străinătate ar trebui să apeleze la ajutorul unei companii specializate în recrutări, spune ea.

„Nu e un beneficiu să plece pe cont propriu. Candidații nu plătesc nimic, nici către firma de recrutare, nici către angajator. Nimeni nu ia comision de la candidați. Vorbim de țările europene. Prin agenția de recrutare pleacă doar după semnarea contractului, chiar dacă este în format electronic. Au siguranța că acolo unde merg sunt angajați și știu firma la care merg”, a încheiat ea.