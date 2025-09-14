Ce salariu poți câștiga dacă lucrezi part-time în 2025

Mulți tineri aleg să lucreze cu jumătate de normă, fie pentru a-și suplimenta veniturile, fie pentru a avea un program flexibil. Salariul mediu net pentru un job part-time în România este de aproximativ 3.000 de lei pe lună, însă acesta poate varia în funcție de industrie și de experiență. Corina Diaconu, managing director al agenției de recrutare ABC Human Capital, spune că există o cerere semnificativă pe acest segment.

Cele mai multe locuri de muncă part-time sunt oferite în sectoarele cu cerere mare de forță de muncă, precum retail, servicii, call center, turism, transport și logistică, industria alimentară sau advertising și marketing.

Salariile în aceste domenii se situează între 2.400 și 3.000 de lei net, cu ușoare variații în funcție de complexitatea postului și de experiența candidatului. Domeniile care oferă cele mai atractive salarii, chiar și pentru contractele cu jumătate de normă, sunt IT, construcții, petrol și gaze, arhitectură și design interior sau webdesign, unde veniturile pot ajunge între 3.500 și 4.000 de lei net. Aceste joburi necesită, de regulă, competențe tehnice și specializare, chiar dacă sunt part-time.

„Există cerere pentru joburile part-time dar oferta este mai restrânsă și se adreseaza de obicei tinerilor (18–24 ani, în special studenți), persoanelor care au un job full time si doresc o suplimentare a veniturilor si freelancerilor. Astfel, în 2024, din aproximativ 370.000 de joburi publicate pe una dintre platformele de joburi din România, 72.000 au fost part-time, iar în 2025, s-au postat 7.500 joburi part-time de la începutul anului — cu 20 % mai multe față de perioada similară din 2024”, spune Corina Diaconu.

Potrivit acesteia, numărul celor care au aplicat pentru un astfel de job a crescut semnificativ față de anul trecut.

„Dacă ne referim la candidați, din totalul de 1,6 milioane de aplicări, 232.000 au fost pentru joburi part-time, cu o creștere de 10 % față de anul precedent. Cu toate acestea, nu există o tendință semnificativă de creștere a joburilor part-time, angajatorii păstrând aproximativ același nivel de cerere pentru această categorie de posturi”, adaugă ea.

Majoritatea locurilor de muncă part-time sunt adresate candidaților entry-level, cu maximum doi ani de experiență sau fără experiență, iar pentru mulți dintre ei, aceste joburi reprezintă o sursă suplimentară de venit.

„Joburile part-time sunt căutate în special de către tineri care le aleg mai ales pentru flexibilitatea programului, care le permite să combine munca cu studiile sau activitățile personale. În plus, le oferă experiență profesională timpurie, necesară la început de carieră și utilă pentru viitoarele joburi full-time”, explică specialistul în resurse umane.

Corina Diaconu afirmă că salariul mediu net se situează în jurul valorii de 3.000 de lei pe lună, însă există variații importante în funcție de sector. Astfel, în retail, veniturile ajung între 2.200 și 2.500 de lei, în call center sau BPO între 2.000 și 2.650 de lei, în servicii între 2.100 și 2.400 de lei, iar în domeniul advertising, marketing și PR între 2.100 și 2.800 de lei.

În transport, logistică, turism sau industria alimentară, salariile se situează între 2.500 și 3.000 de lei. De asemenea, există domenii mai bine plătite, precum IT, cu un salariu mediu de 4.000 de lei, oil & gas – 3.500 de lei, construcții – 3.800 de lei, și arhitectură sau design interior – 3.500 de lei.