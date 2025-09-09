Social Profesorii din România, salarii mai mari decât alți absolvenți de universități, potrivit unui raport OCDE







Cadrele didactice din România beneficiază de salarii mai ridicate decât alți angajați cu studii superioare, potrivit raportului Education at a Glance 2025 publicat marți de OCDE. Documentul arată că profesorii din învățământul primar câștigă în medie cu 14% mai mult decât alți lucrători cu facultate, în timp ce media organizației indică venituri cu 19% mai mici pentru aceleași categorii. „Salariile competitive pot face profesia mai atractivă, mai ales că în multe țări profesorii câștigă mai puțin decât alți lucrători cu studii superioare”, se precizează în raport.

Profesorii români au posibilitatea de a primi beneficii suplimentare pentru predarea unui număr mai mare de ore, implicarea în programe de mentorat sau îndeplinirea unor sarcini speciale. În plus, se pot acorda indemnizații pentru predarea elevilor cu nevoi speciale ori pentru activitatea desfășurată în zone defavorizate sau îndepărtate.

Raportul arată că salariile reale din învățământul primar sunt cu 14% peste veniturile altor angajați cu studii superioare, spre deosebire de media OCDE, unde profesorii câștigă în medie cu 17% mai puțin. Totuși, creșterea suplimentară a veniturilor ar putea fi dificilă din punct de vedere bugetar, întrucât cheltuielile cu personalul reprezintă cea mai mare parte a costurilor pentru educație.

Elevii din România parcurg puțin peste 6.000 de ore de învățământ obligatoriu în ciclul primar și gimnazial, cu aproximativ 1.600 de ore sub media OCDE. În primar, 46% din timpul de instruire este alocat matematicii, citirii și literaturii, iar în gimnaziu procentul scade la 29%.

Spre comparație, media OCDE este de 41% și 27%. Raportul mai arată că în România vacanțele școlare durează 16,6 săptămâni pe an, cu trei săptămâni mai mult decât media internațională. Această structură influențează și numărul de cadre didactice necesare, dar și costurile salariale.

Deficitul de profesori este vizibil și în România, unde 1,9% dintre posturi sunt vacante, iar 2% dintre dascăli nu sunt pe deplin calificați. Datele sunt apropiate de mediile OCDE, dar compararea directă între țări este dificilă din cauza diferențelor de sistem. Raportul subliniază că atragerea profesorilor aflați la a doua carieră poate atenua lipsa de personal, însă România nu are un cadru dedicat pentru această categorie, spre deosebire de 16 dintre cele 28 de state analizate.

În plan educațional, România rămâne sub media OCDE în ceea ce privește ponderea absolvenților de studii superioare: doar 19% dintre adulții între 25 și 64 de ani au diplomă de facultate, față de 42% media internațională. Cu toate acestea, absolvenții români au șanse mari de integrare pe piața muncii – 92% dintre tinerii cu studii superioare sunt angajați, peste media organizației, care se situează la 87%.