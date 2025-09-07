Social Industria în care angajații nu au nemulțumiri. Angajatorii le oferă salarii și bonusuri generoase







Marile companii din domeniul inteligenței artificiale se întrec în a recruta alangajați cu experiență. Meta, Google și Microsoft sunt în căutarea experților, iar cererea pentru ingineri și cercetători capabili să antreneze modelele de inteligență artificială complexe a crescut semnificativ. Din cauza ofertei restrânse, cei din domeniu sunt dispuși să ofere salarii și bonusuri substanțiale.

În Statele Unite, specialiștii în machine learning pot câștiga peste 250.000 de dolari anual, iar în Marea Britanie, cei angajați pe un post de senior încasează aproximativ 300.000 de lire sterline pe an. În plus, companiile oferă bonusuri generoase la semnarea contractului.

În unele cazuri, acestea ajung și la 100 de milioane de dolari pentru cei mai căutați experți. Mark Zuckerberg a lansat o campanie ambițioasă de recrutare pentru AI Superintelligence Labs, cu o investiție de 14 miliarde de dolari, inclusiv prin încercări de a atrage talente de la OpenAI.

Google a convins mai mulți fondatori de startup-uri să se alăture diviziei DeepMind prin tranzacții ce valorează miliarde de dolari, în timp ce Microsoft a recrutat discret zeci de specialiști de la companiile concurente.

Construirea unui model AI performant poate costa între 80 și 200 de milioane de dolari. Companiile consideră că investițiile în oameni sunt vitale pentru a-și păstra avantajul competitiv.

Experții avertizează că startup-urile și industriile tradiționale, precum sănătatea sau logistica, riscă să fie lăsate în urmă. Sunt incapabile să concureze cu pachetele financiare oferite de giganții tehnologici.

Până când costurile de dezvoltare și instruire a modelelor AI nu vor scădea, competiția pentru talente va menține salariile și bonusurile la cote fără precedent.

Anul trecut, Capitala s-a situat printre cele mai prost plătite piețe de tehnologie din lume. Raportul CBRE Global Tech Talent arată că Bucureștiul a ocupat locul 72 din 75 de orașe analizate în ceea ce privește salariile pentru inginerii software.

Mai mult, Capitala a fost depășită chiar și de orașe indiene precum Bengaluru sau Delhi. În București, salariul mediu anual al unui specialist IT a fost de 39.848 de dolari, la care se adaugă beneficii suplimentare de doar 897 de dolari, ceea ce duce remunerația totală anuală la 40.745 de dolari.