Social Munca peste program, interzisă. Ce spune legea și ce nu pot face șefii







Pe piața muncii din România, respectarea drepturilor angajaților este un subiect de interes major. Potrivit Codului Muncii, persoanele angajate cu normă întreagă au un program de opt ore pe zi și 40 de ore pe săptămână, iar depășirea acestuia trebuie să fie remunerată corespunzător, inclusiv prin sporuri pentru orele suplimentare sau pentru turele de noapte. Mai multe, salariații din România trebuie să știe că munca suplimentară poate fi efectuată doar cu acordul lor.

În mod concret, dacă angajatorul nu poate acorda ore libere în termenul prevăzut de lege, salariatul are dreptul la un spor de minimum 75% din salariul de bază pentru fiecare oră suplimentară lucrată. Refuzul de a lucra peste program nu poate fi considerat abatere disciplinară și nu poate constitui motiv de concediere.

Orele lucrate între 22:00 și 06:00, care reprezintă cel puțin 30% din timpul total de lucru al angajatului, sunt considerate muncă de noapte și sunt recompensate cu un spor de 25% din salariul de bază. În cazul muncii în weekend, angajații beneficiază de un spor stabilit prin contractul colectiv sau individual de muncă, de regulă de cel puțin 75%.

Repausul săptămânal trebuie să fie de 48 de ore consecutive, de regulă în zilele de sâmbătă și duminică, însă legislația permite acordarea acestuia în alte zile în cazuri speciale, cu aprobarea Inspectoratului Teritorial de Muncă și a sindicatelor.

Pentru angajații din sectorul public, Legea-cadru nr. 153/2017 prevede că orele suplimentare lucrate în zilele de repaus sau sărbători legale trebuie compensate cu un spor de până la 100%, în cazul în care nu este posibilă acordarea zilelor libere. Totodată, aceste ore suplimentare trebuie autorizate în scris de superiorul ierarhic și nu pot depăși 360 de ore pe an.

Experții în dreptul muncii atrag atenția că respectarea acestor norme nu este opțională. Orele suplimentare trebuie solicitate doar în condițiile legale, iar angajații trebuie să fie informați și să cunoască drepturile lor pentru a evita eventualele abuzuri.

Refuzul de a lucra ore suplimentare nu afectează contractul de muncă și nu poate constitui motiv de sancțiune disciplinară, protejând astfel echilibrul între viața profesională și cea personală.

Dacă un angajat se confruntă cu probleme în relația cu angajatorul, un avocat specializat în dreptul muncii îl poate reprezenta în mai multe situații. De exemplu, acesta poate interveni dacă angajatul este chemat la comisia de disciplină a angajatorului sau dacă dorește să conteste decizia de concediere în cazul desfacerii contractului de muncă.

De asemenea, avocatul poate acorda asistență în situații de retrogradare ilegală, în cazurile în care angajatului i se impută un prejudiciu al firmei sau este chemat în judecată.

Un avocat specializat în litigii de muncă poate sprijini angajatul și în situațiile în care angajatorul nu plătește salariul sau dacă angajatul dorește să deschidă procedura de insolvență împotriva angajatorului pentru neplata salariilor.

În plus, în cazurile de hărțuire la locul de muncă, mai ales în București, unde astfel de abuzuri sunt frecvente, avocatul dreptului muncii poate oferi suport juridic pentru obținerea de despăgubiri de la angajatorul vinovat.