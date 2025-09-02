Justitie Două firme amendate cu 5 milioane lei. Poliția, păcălită la achiziția camerelor video portabile







Republica Moldova. Două firme au fost sancționate cu cinci milioane de lei pentru că ar fi trucat licitația Inspectoratului General al Poliției (IGP). Acestea fiind acuzate de achiziția sistemului de supraveghere video portabil (body cameras) în 2019. Autoritățile spun că acest cartel a eliminat orice concurență reală și a favorizat firma care a oferit cel mai mare preț.

Cele două companii vizate sunt S.R.L. „Rapid Link”, fondată de Victor Baciu, și S.R.L. „Victiana”, condusă de Vladislav Papanaga. Potrivit Consiliului Concurenței, acestea și-ar fi coordonat ilegal ofertele. Astfel, stabilind din start cine urma să câștige contractul și depunând oferte trucate doar pentru aparența unei competiții.

Contractul, în valoare de 2.000.000 de lei, a fost atribuit pe 4 decembrie 2019 firmei „Victiana”.

„În realitate, acest mecanism a eliminat orice incertitudine concurențială și a condus la adjudecarea contractului către firma care a propus cel mai mare preț. Faptele constatate constituie o încălcare a articolului 5 din Legea concurenței. Lucru care interzice orice acorduri sau practici concertate ce au ca obiect sau efect restrângerea ori denaturarea concurenței”, explică instituția.

Dmitri Condrea, reprezentantul „Victiana”, a declarat că nu s-a ocupat personal de tenderul IGP și a exclus că firma pe care o reprezintă ar recurge la înțelegeri ilegale pentru a câștiga licitații. Cele două companii au la dispoziție 30 de zile pentru a contesta decizia Plenului Consiliului Concurenței.

„Rapid Link” mai fusese sancționată și în 2024 pentru practici similare în cadrul unei achiziții publice organizate de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică. Aceasta fiind amendată cu 1,5 milioane de lei. Compania a contestat decizia în instanță, iar verdictul final nu a fost pronunțat.

Prin aceste sancțiuni, Consiliul Concurenței urmărește să descurajeze orice practici concertate care subminează concurența și să asigure corectitudinea achizițiilor publice în Republica Moldova.