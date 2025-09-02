Justitie

Două firme amendate cu 5 milioane lei. Poliția, păcălită la achiziția camerelor video portabile

Două firme amendate cu 5 milioane lei. Poliția, păcălită la achiziția camerelor video portabileSursa foto: Poliția Republicii Moldova
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Două firme au fost sancționate cu cinci milioane de lei pentru că ar fi trucat licitația Inspectoratului General al Poliției (IGP). Acestea fiind acuzate de achiziția sistemului de supraveghere video portabil (body cameras) în 2019. Autoritățile spun că acest cartel a eliminat orice concurență reală și a favorizat firma care a oferit cel mai mare preț.

Cele două companii vizate sunt S.R.L. „Rapid Link”, fondată de Victor Baciu, și S.R.L. „Victiana”, condusă de Vladislav Papanaga. Potrivit Consiliului Concurenței, acestea și-ar fi coordonat ilegal ofertele. Astfel, stabilind din start cine urma să câștige contractul și depunând oferte trucate doar pentru aparența unei competiții.

Contractul, în valoare de 2.000.000 de lei, a fost atribuit pe 4 decembrie 2019 firmei „Victiana”.

Sursa foto: Arhivă/EVZ

„În realitate, acest mecanism a eliminat orice incertitudine concurențială și a condus la adjudecarea contractului către firma care a propus cel mai mare preț. Faptele constatate constituie o încălcare a articolului 5 din Legea concurenței. Lucru care interzice orice acorduri sau practici concertate ce au ca obiect sau efect restrângerea ori denaturarea concurenței”, explică instituția.

Întâlnirea de la Cotroceni. Nicușor Dan a cerut protecție pentru Bolojan și a fixat termen pentru reforma administrației. Update
Întâlnirea de la Cotroceni. Nicușor Dan a cerut protecție pentru Bolojan și a fixat termen pentru reforma administrației. Update
Lista roșie a Guvernului. Harta disponibilizărilor în administrația locală
Lista roșie a Guvernului. Harta disponibilizărilor în administrația locală

Dmitri Condrea, reprezentantul „Victiana”, a declarat că nu s-a ocupat personal de tenderul IGP și a exclus că firma pe care o reprezintă ar recurge la înțelegeri ilegale pentru a câștiga licitații. Cele două companii au la dispoziție 30 de zile pentru a contesta decizia Plenului Consiliului Concurenței.

„Rapid Link” mai fusese sancționată și în 2024 pentru practici similare în cadrul unei achiziții publice organizate de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică. Aceasta fiind amendată cu 1,5 milioane de lei. Compania a contestat decizia în instanță, iar verdictul final nu a fost pronunțat.

Prin aceste sancțiuni, Consiliul Concurenței urmărește să descurajeze orice practici concertate care subminează concurența și să asigure corectitudinea achizițiilor publice în Republica Moldova.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:22 - Profesorii amenință cu blocarea anului școlar, nemulțumiți că trebuie să muncească 20 de ore pe săptămână
16:13 - Întâlnirea de la Cotroceni. Nicușor Dan a cerut protecție pentru Bolojan și a fixat termen pentru reforma administraț...
16:11 - Dan Voiculescu: „România are nevoie de un nou obiectiv strategic național”
16:05 - Lista roșie a Guvernului. Harta disponibilizărilor în administrația locală
15:52 - Se întoarce COVID-19? Numărul de cazuri, în creștere la început de an școlar. Cum poate fi redus riscul de infectare ...
15:41 - Două cutremure în decurs de zece minute, în România

Proiecte speciale