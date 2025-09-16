Trecerea la Reges-online, sub semnul întrebării. Reprezentanții mediului de afaceri spun că sunt aruncați într-o capcană birocratică

Ministerul Muncii ar putea amâna trecerea de la Revisal la REGES-Online, platforma digitală integrată a Registrului General de Evidență a Salariaților, potrivit Profit.ro. Varianta ar fi fost luată în calcul după ce specialiștii în HR au semnalat că măsura nu poate fi implementată până la data de 30 septembrie.

În acest context, Uniunea Națională a Experților a solicitat Guvernului, Ministerului Muncii și Inspecției Muncii să amâne termenul.

„În numele a 4.657 de angajatori și peste 42.000 de salariați, am transmis o cerere fermă de prelungire a termenului de conformare prevăzut de art. 11 din HG nr. 295/2022, până la 31 decembrie 2025”, arată UNELM.

Organizația semnalează că întârzierile legate de autorizarea accesului, problemele tehnice și lipsa unui manual oficial ar putea face ca angajatorii să nu îi poată înregistra pe salariați.

În martie 2025, Guvernul a aprobat implementarea REGES-Online, proiect finanțat prin PNRR, oferind o perioadă de tranziție de șase luni. Miza este uriașă: la momentul respectiv existau aproximativ 6,7 milioane de contracte individuale de muncă și în jur de 750.000 de angajatori.

Orice defecțiune tehnică într-un sistem atât de încărcat poate avea efecte imediate, iar reprezentanții pieței avertizează că respectarea termenelor fără riscul unor blocaje sau sancțiuni nu poate fi garantată.

Noul registru digital înlocuiește aplicațiile locale cu un portal web securizat, centralizând raportările și oferind acces diferențiat pentru Inspecția Muncii, angajatori, salariați și autorități.

Platforma este concepută pentru interoperabilitate cu alte baze de date naționale și pentru o protecție sporită a datelor. Pentru angajați, beneficiul principal este transparența: aceștia își pot verifica online istoricul profesional și pot descărca sau tipări extrase din registru fără a mai fi nevoie de drumuri sau ștampile.

Noua reformă impune termene stricte: angajatorii trebuie să raporteze noii salariați cel târziu în ziua precedentă începerii activității și să actualizeze prompt toate modificările, suspendările și încetările, inclusiv cele legate de concedii medicale, absențe nemotivate, situații de forță majoră, detașări sau transferuri.

Obiectivul principal este eliminarea înregistrărilor retroactive și creșterea conformării, iar instrumentul ales sunt sancțiuni mai severe pentru întârzieri și erori.

Totuși, reprezentanții mediului de afaceri avertizează că o platformă încă instabilă poate transforma o măsură bine intenționată într-o capcană birocratică. Momentan, ministerul analizează doar posibilitatea amânării și nu a emis o decizie oficială. Dacă termenul de 30 septembrie va rămâne valabil, presiunea pentru migrarea completă va coincide cu vârful sezonului de raportări și angajări.

În schimb, o eventuală prelungire până la 31 decembrie 2025 ar oferi sistemului timp să se stabilizeze și să fie publicat ghidul oficial, permițând companiilor să evite sancțiuni cauzate de defecțiuni independente de controlul lor.