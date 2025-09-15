Ministrul Muncii, împotriva reducerii numărului de bugetari

Ministrul Muncii, Florin Manole, s-a declarat împotriva reducerii numărului de bugetari din administrația publică. El ar vrea ca toți să fie păstrați și plătiți, prin redistribuirea acestora.

Declarațiile apar în contextul manifestațiilor de luni ale sindicatelor bugetarilor, care au ieșit în stradă in Capitală pentru a-și exprima nemulțumirea față de intenția guvernului condus de Ilie Bolojan de a reduce cheltuielile publice, care ne-au adus în situația de deficit excesiv.

Bugetarii susțin că măsurile ar paraliza sistemul și amenință cu greva generală.

Florin Manole a declarat că este la curent cu protestele de luni ale sindicatelor bugetarilor și a menționat că premierul are programată în aceeași zi o întâlnire cu reprezentanții acestora.

Ministrul a subliniat că este foarte probabil să participe și el la discuțiile care vor avea loc, pentru a fi parte din dialogul privind nemulțumirile angajaților din sectorul public.

Manole propune o soluție prin care numărul de bugetari să nu fie redus, ci aceștia să fie „realocați” spre alte instituții.

„Am fost, sunt și voi rămâne un sprijinitor al sindicatelor și a oamenilor care lucrează în această țară și nu sunt, n-am fost și nu voi deveni un sprijinitor a ideii de concediere”, a spus ministrul.