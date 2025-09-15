Ministrul Muncii, împotriva reducerii numărului de bugetari
- Andreea Răzmeriță
- 15 septembrie 2025, 16:54
Ministrul Muncii, Florin Manole, s-a declarat împotriva reducerii numărului de bugetari din administrația publică. El ar vrea ca toți să fie păstrați și plătiți, prin redistribuirea acestora.
Ministrul Muncii despre protestele din Administrația Publică
Declarațiile apar în contextul manifestațiilor de luni ale sindicatelor bugetarilor, care au ieșit în stradă in Capitală pentru a-și exprima nemulțumirea față de intenția guvernului condus de Ilie Bolojan de a reduce cheltuielile publice, care ne-au adus în situația de deficit excesiv.
Bugetarii susțin că măsurile ar paraliza sistemul și amenință cu greva generală.
Florin Manole a declarat că este la curent cu protestele de luni ale sindicatelor bugetarilor și a menționat că premierul are programată în aceeași zi o întâlnire cu reprezentanții acestora.
Ministrul a subliniat că este foarte probabil să participe și el la discuțiile care vor avea loc, pentru a fi parte din dialogul privind nemulțumirile angajaților din sectorul public.
Manole propune o abordare diferită pentru personalul din administrația publică
Manole propune o soluție prin care numărul de bugetari să nu fie redus, ci aceștia să fie „realocați” spre alte instituții.
„Am fost, sunt și voi rămâne un sprijinitor al sindicatelor și a oamenilor care lucrează în această țară și nu sunt, n-am fost și nu voi deveni un sprijinitor a ideii de concediere”, a spus ministrul.
Florin Manole a afirmat că resursele umane din administrație pot fi, dacă este cazul, obiectul unei realocări. El a dat ca exemplu căminele de bătrâni construite prin PNRR, finalizate, care nu au încă personal alocat pentru gestionarea acestor investiții.
Manole spune că România are nevoie de toți bugetarii
Florin Manole susține că administrația publică s-ar confrunta cu un deficit de personal în mai multe domenii și a dat exemplul lipse de polițiști sau de cadre didactice.
Ministrul spune că ar trebui să fie reorganizate posturile în funcție de nevoile serviciilor publice, iar abia ulterior se poate determina dacă există sau nu un excedent de personal.
