Bugetarii din administrație protestează față de reducerile de posturi

Bugetarii din administrația publică organizează luni un protest în Capitală și susțin că reducerea posturilor dorită de guvern ar „provoca blocaje majore în sector”, potrivit anunțului făcut de Federația Națională a Sindicatelor din Administrație( FNSA). Reprezentanții acestora afirmă că au fost invitați la discuții cu premierul Ilie Bolojan și amenință cu greva generală dacă măsurile nu vor fi modificate.

Sindicaliștii protestază luni în Piața Victoriei, între orele 10.00 și 13.00. Nemulțumirea principală a bugetarilor din administrația publică vizează modificările legislative de reducere a poverii pe care o reprezintă pentru cotribuabili, dar pe care sindicaliștii le consideră „adoptate din pix”.

Liderii sindicali susțin că măsurile ar afecta drepturile fundamentale ale angajaților, inclusiv stabilitatea funcției publice, condițiile de muncă și autonomia locală. Criticile vizează introducerea mandatelor temporare, testările periodice și modificări la Codul administrativ.

Protestul va continua pe traseul: Piața Victoriei – Șos. Berzei – Buzești – Str. Vasile Pârvan – Pod Hașdeu – Str. BP Hașdeu – Bd. Națiunilor Unite – Parc Izvor, unde între orele 14.00 și 15.00 va avea loc o adunare publică la Palatul Parlamentului.

Sindicaliștii se declară împotriva evaluării lor și cer menținerea actualelor privilegii din sistemul de salarizare, plin de sporuri și zile libere plătite.

Într-un comunicat recent, sindicaliștii amenințau că, în lipsa unui dialog cu premierul Ilie Bolojan, protestele se vor intensifica și se pot transforma într-o grevă generală. „Drepturile și interesele legitime ale angajaților trebuie apărate în fața unor măsuri abuzive, care amenință stabilitatea funcției publice și calitatea serviciilor oferite cetățenilor”, se arată în declarație.

Sindicaliștii bugetarilor amenință că, dacă premierul Ilie Bolojan nu va accepta negocierile, protestele vor continua și se vor radicaliza, iar o grevă generală devine o posibilă consecință.

Organizațiile sindicale ale bugetarilor din administrație solicită anularea măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare impuse de deficitul bugetar excesiv în care creșterile de salarii și privilegii pentru angajații de la stat au adus România.